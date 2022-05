Comment contacter Facebook : numéros de téléphone et e-mails de contact

Des problèmes avec Facebook ? Voici les moyens les plus simples de contacter Facebook pour obtenir de l’aide.

Si vous avez un problème avec votre compte Facebook et que vous ne savez pas quoi faire pour le résoudre, il existe différentes options que vous pouvez évaluer lorsque vous essayez de trouver une solution à votre problème.

Nous savons tous que Facebook est de loin l’un des réseaux sociaux les plus grands et les plus importants au monde et ses millions d’utilisateurs le confirment. Mais cela ne signifie pas qu’à tout moment, un utilisateur a présenté un incident avec son compte.

Problèmes de connexion, plagiat, spam, fausse identité et bien d’autres sont les causes possibles qui vous amènent à contacter l’entreprise. Maintenant, comment pouvez-vous le faire ? Facebook a-t-il un canal de service client ?

Heureusement, la réponse à votre question est oui. Le réseau social appartenant à Mark Zuckerberg a non seulement une, mais plusieurs formes de contact et nous vous dirons ensuite ce que sont chacune d’elles.

Comment contacter Wallapop : y a-t-il un numéro de téléphone du service client ?

Page d’aide Facebook

La première des options auxquelles vous pouvez recourir en cas de résolution d’un problème avec Facebook est sa page d’aide. Dans cette section, vous trouverez différentes options que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins.

Les paramètres du compte, la connexion, la confidentialité et la sécurité, le marché, les pages et bien plus encore sont les catégories que vous pouvez sélectionner en fonction du problème que vous devez résoudre au sein du réseau social.

Bien sûr, si vous ne savez pas exactement à quelle catégorie appartient votre problème, vous pouvez utiliser la barre de recherche. Certaines suggestions y apparaîtront ou vous pourrez préciser votre cas.

En fait, cette section n’est pas conçue exclusivement pour l’utilisateur commun, il existe également une section dédiée aux entreprises. Une excellente option si vous rencontrez un problème avec votre marque ou souhaitez obtenir des informations sur la manière de la promouvoir au sein de la plateforme.

Réseaux sociaux Facebook

Croyez-le ou non, Facebook a aussi son propre profil sur d’autres réseaux sociaux. Bien que ce soit quelque chose de curieux, c’est toujours une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à un canal de communication direct avec la plateforme.

Instagram

Comme prévu, vous pouvez contacter Facebook via une autre société Meta, et oui, c’est Instagram. Si vous visitez leur profil Instagram, vous aurez l’une des options les plus viables pour contacter Facebook.

Cette alternative n’est ni plus ni moins que par messages directs. C’est vrai, vous pouvez créer un « chat » avec le service client et le support afin que, de manière plus simple et plus rapide, vous puissiez contacter Facebook et exposer votre situation en détail.

Twitter

Le prochain des réseaux sociaux où Facebook est présent est Twitter. La plate-forme populaire du petit oiseau bleu est un autre canal de service que vous pouvez utiliser lorsque vous en avez besoin.

De la même manière que le réseau social précédent, vous pouvez contacter le support et le service client via des messages directs dans votre profil. Lorsque vous le faites, une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez présenter l’intégralité de votre candidature.

LinkedIn

Oui, nous savons que LinkedIn n’est pas exactement un réseau social conçu pour que les entreprises fournissent un service client, car son objectif est lié au domaine professionnel et de travail.

Cependant, la présence de Facebook sur cette plateforme reste une fenêtre de communication dont, selon vos besoins, vous pouvez profiter. Très probablement, vous ne recevrez pas la réponse que vous attendez, mais du moins pas pour ne pas avoir essayé.

Signaler un bug

Si lors de votre utilisation de la plateforme web ou de l’application mobile vous rencontrez une panne ou une erreur, il est possible d’en informer Facebook de manière très simple et rapide. C’est idéal pour le réseau social lui-même pour améliorer l’expérience utilisateur et, comme ils l’indiquent eux-mêmes, « améliorer leurs produits ».

Dans tous les cas, les étapes à suivre sont très simples. Nous vous disons ci-dessous :

Allez sur Facebook et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Accédez à votre profil et appuyez sur la flèche dans le coin supérieur droit.

Accédez à l’option « Aide et support > Signaler un problème ».

Facebook ouvrira une nouvelle fenêtre contextuelle, « Aidez-nous à améliorer Facebook » et « Une erreur s’est produite ».

À ce stade, il vous suffit de choisir la deuxième option, puis de compléter le rapport avec tout ce qui est demandé. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Envoyer » et c’est tout.

Depuis l’application mobile

Allez sur Facebook et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Accédez à votre profil et appuyez sur les trois lignes horizontales en haut à droite de votre écran.

Allez dans l’option « Aide et support > Signaler un problème ».

Facebook ouvrira une nouvelle fenêtre pop-up et vous devrez cliquer sur le bouton Signaler un problème.

Il est possible que l’application vous montre une option pour secouer le mobile pour signaler un problème et dans ce cas, vous n’avez qu’à revenir à la section où vous avez eu l’erreur, secouer le mobile et générer le rapport. Si vous ne voulez pas le faire de cette façon, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et le faire de manière traditionnelle.

Ensuite, l’application elle-même vous dirige vers une section où il vous sera demandé l’autorisation d’inclure des journaux et des diagnostics complets dans le rapport. Ici, vous devez cliquer sur le bouton bleu « Inclure dans le rapport ».

Remplissez le rapport avec tout ce qui est demandé. Au terminal, cliquez sur « Envoyer » et c’est tout.

Des problèmes au sein du réseau social ? Une solution pour chaque situation

Il est possible que, pour différentes raisons, vous rencontriez des désagréments lors de votre expérience d’utilisation de Facebook. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur ces options et signaler toute erreur liée à :

Si vous êtes une entreprise, ici vous pouvez demander de l’aide

Enfin, si vous avez un compte d’entreprise sur Facebook, il existe une section conçue pour prendre en charge ces cas. C’est aussi simple que d’aller sur Facebook Business et de parcourir les différentes options que le réseau social a pour vous.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses options pour contacter Facebook et rechercher une solution à tout problème que vous rencontrez lors de l’utilisation du réseau social. Bien que nous souhaitions que votre expérience soit la plus agréable possible, il est utile de connaître ces options si vous en avez besoin.

Comment contacter Vinted : tous les moyens (téléphones et chat)

Sujets connexes : Médias sociaux