Comment empêcher les e-mails que vous recevez dans Gmail de se retrouver dans le spam

Ce sont les meilleures astuces pour éviter que certains e-mails importants que vous recevez dans Gmail ne tombent dans le spam.

Gmail a une fonction très utile appelée le bac Spam, et comme beaucoup le savent, les e-mails quelque peu ennuyeux ou de peu de valeur arrivent généralement dans ce bac, parmi lesquels on peut citer les promotions, les offres d’achat, les magazines et plus encore.

Cependant, il arrive parfois que certains e-mails que vous attendez dans cette section tombent par erreur, devenant quelque chose de fastidieux pour de nombreux utilisateurs, surtout s’il s’agit d’une question de grande importance.

Mais ne vous inquiétez pas, puisqu’il est possible de paramétrer la boite spam et de les recevoir directement dans votre boite principale. Vous voulez savoir comment faire ? Suivez-nous!

L’astuce Gmail qui vous débarrassera du spam pour toujours

Comment empêcher les e-mails d’aller dans le dossier Spam de Gmail

Savoir quels e-mails arriveront dans le dossier spam et lesquels n’y arriveront pas est assez difficile à prévoir, car cela dépendra de divers facteurs. Mais si vous attendez un e-mail important et que vous ne l’avez toujours pas reçu, c’est une bonne idée de vérifier périodiquement votre barre de spam.

De même, vous pouvez voir ci-dessous quelques moyens d’empêcher les e-mails que vous recevez dans Gmail de se retrouver dans le spam.

Créer un filtre personnalisé

Pour éviter que ce type de situation ne se produise, la meilleure chose à faire est de créer un filtre personnalisé, où vous devez ajouter manuellement les adresses e-mail et ainsi les empêcher de tomber dans ce bac. Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes :

Connectez-vous à Gmail

Cliquez sur « l’icône d’engrenage » située en haut à droite.

Cliquez ensuite sur le bouton « Afficher tous les paramètres »

Il affichera diverses options, cliquez sur l’option « Filtres et adresses bloquées ».

Dans cette section, vous devrez cliquer sur « Créer un nouveau filtre ».

Vous devrez maintenant ajouter les e-mails que vous considérez comme ne devant pas aller dans la barre des spams. Ces e-mails doivent être situés là où il est écrit « De ». Ici, vous pouvez ajouter le nombre d’e-mails que vous souhaitez, à condition de le séparer par une virgule ( , ).

Cliquez ensuite sur « Créer un filtre » puis une série d’options s’affichera. Cochez « Ne jamais envoyer au spam » et « Appliquer également le filtre à 0 conversations correspondant aux critères » comme indiqué dans l’image. Une fois ces options cochées, cliquez sur « Créer un filtre ».

Modifier ou supprimer le filtre Gmail

Maintenant, après avoir créé le filtre personnalisé pour éviter que les e-mails que vous recevez dans Gmail ne finissent comme spam, il est possible de le modifier et même de le supprimer. Voici la bonne façon de procéder :

Modifier le filtre Gmail

Accédez à « Filtres et adresses bloquées », localisez le filtre que vous souhaitez modifier et cliquez sur « Modifier ».

Écrivez l’e-mail que vous souhaitez ajouter au filtre, en gardant à l’esprit le signe virgule ( , ) pour séparer les e-mails.

Cliquez ensuite sur « Continuer » et enfin cliquez sur « Mettre à jour le filtre ».

Supprimer le filtre Gmail

Pour supprimer le filtre Gmail, vous devez accéder à l’option « Filtres et adresses bloquées », elle affichera tous les filtres que vous avez créés et pour les supprimer, vous n’aurez qu’à cliquer sur l’option « Supprimer ».

Comme vous pouvez le voir, empêcher les e-mails que vous recevez dans Gmail de se retrouver en tant que spam est très simple, il vous suffit de suivre chacune des étapes décrites ci-dessus et c’est tout.

Voici comment vous pouvez bloquer les spams dans Gmail

