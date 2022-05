Astuce : comment augmenter l’espace écran sur votre Xiaomi avec une simple option

La modularité d’Android offre à ses utilisateurs une liberté unique, que Xiaomi va encore plus loin dans MIUI. Cette personnalisation du système Google vous donne des extras qui auraient dû être là dès le départ et qui sont importants.

L’un de ces changements permet à l’utilisateur de gagner de la place sur l’écran de son smartphone et ainsi d’y avoir encore plus d’informations. Il est simple à activer et fera toute la différence pour votre appareil Xiaomi.

Lorsqu’ils explorent MIUI en profondeur, les utilisateurs rencontrent souvent des options qui changent complètement leur système. Ceux-ci ne sont pas ancrés dans Android et parviennent donc à être un atout.

L’un de ces changements apporte encore plus aux smartphones Xiaomi, notamment en ce qui concerne l’espace d’écran. Ils hébergent ainsi plus d’informations dans cette zone et parviennent même à y avoir plus d’icônes.

Pour ce faire, l’utilisateur doit commencer par ouvrir les paramètres Android. Ici et dans MIUI, vous devez choisir l’option Écran d’accueil. Immédiatement, vous trouverez également l’option de disposition de l’écran d’accueil.

Cela devrait être dans une disposition 4×5 et devrait être changé. Au clic, les 2 options apparaissent, et elles passent à la suivante, avec 5×6, ce qui donnera à l’écran plus d’icônes et une plus grande surface pour les widgets.

Immédiatement au-dessus, vous trouverez également l’option Taille de l’icône, où vous pouvez modifier cet élément. Le nom indique sa fonction dans le MIUI de Xiaomi, l’utilisateur peut simplement augmenter ou diminuer cet élément, pour avoir une visibilité plus ou moins générale.

Le résultat final est immédiatement visible, et l’utilisateur peut modifier ce qu’il veut au fil du temps sur son smartphone Xiaomi. Cela peut être un processus en plusieurs étapes jusqu’à ce que vous trouviez la taille d’écran idéale.





Bien sûr, à tout moment, vous pouvez inverser ce processus en revenant à un écran MIUI moins peuplé avec plus d’espace entre les icônes. Seul l’utilisateur sait comment il voudra l’écran de son Xiaomi.

Il s’agit d’une personnalisation unique qui rend ce smartphone Xiaomi plus adapté à son utilisateur. En quelques étapes seulement, vous avez un écran plus peuplé et plus d’informations accessibles, sans avoir à changer complètement ce que vous avez sous la main.