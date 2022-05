Comment lire et répondre aux messages WhatsApp sans ouvrir l’application

Avec cette astuce simple, vous pouvez lire et répondre aux messages WhatsApp sans avoir à ouvrir l’application.

WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire au monde et malgré le fait que vous l’utilisiez presque quotidiennement pour communiquer avec vos amis et votre famille, il y a sûrement encore des astuces cachées dans la plateforme de messagerie appartenant à Meta dont vous n’êtes pas au courant.

Pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour vous présenter l’une des astuces WhatsApp les plus utiles, grâce à laquelle vous pouvez lire et répondre aux messages sans ouvrir l’application. Lisez la suite et découvrez comment cela fonctionne.

Ainsi, vous pouvez lire et répondre aux messages WhatsApp sans entrer dans l’application

Normalement, lorsque vous recevez un nouveau message WhatsApp, ce que vous faites est d’ouvrir l’application pour le lire et y répondre, mais l’application de messagerie possède quelques fonctionnalités qui vous permettront d’effectuer cette action sans avoir à ouvrir l’application.

Ainsi, le moyen le plus simple de lire et de répondre à un message sans ouvrir l’application WhatsApp est de le faire directement depuis le panneau de notification, puisque, depuis ledit panneau, vous pouvez lire le message et y répondre avec une série de réponses prédéfinies.

De plus, si vous cliquez sur le bouton Répondre, une zone de texte s’affiche en bas dans laquelle vous pouvez écrire la réponse audit message et pour l’envoyer, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît à droite de ladite zone.

Mais cette méthode a un inconvénient : la zone de texte qui apparaît dans le panneau de notification ne vous montre qu’un petit nombre de caractères, donc si vous voulez envoyer une longue réponse, vous ne pourrez pas tout voir à l’écran.

Mais, pour résoudre ce problème, nous avons une deuxième méthode pour lire et répondre aux messages WhatsApp sans avoir à ouvrir l’application, qui consiste à placer le widget WhatsApp sur l’écran d’accueil de votre mobile Android.

Ce widget vous permettra de lire toutes les conversations, individuelles et de groupe, sans que la personne qui a envoyé le message sache que vous le lisez, puisque le double contrôle bleu classique n’apparaîtra pas et répondra aux messages sans avoir à ouvrir l’application.

Pour placer le widget WhatsApp sur le bureau de votre mobile Android, vous n’aurez qu’à suivre ces étapes simples :

Appuyez longuement sur une page vierge de votre écran d’accueil

Cliquez sur le bouton Widget

Sélectionnez le plus grand widget WhatsApp et maintenez-le enfoncé pour le déplacer

Placez-le sur la page vierge où vous avez fait le clic dans la première étape

Une fois cela fait, vous pourrez accéder aux conversations WhatsApp, lire les messages en attente et y répondre directement depuis l’écran d’accueil de votre mobile.

