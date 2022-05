Tutoriel : Comment avoir facilement ChirpStack sur un Raspberry Pi

La plateforme ChirpStack est open-source et cible LoRaWAN. Le protocole LoRaWAN définit l’architecture du système ainsi que les paramètres de communication utilisant la technologie LoRa.

Aujourd’hui, nous allons apprendre et voir à quel point il est facile de mettre la plate-forme ChirpStack sur un Raspberry Pi.

La plateforme ChirpStack est assez complète pour tous ceux qui souhaitent disposer d’un service pour travailler avec LoRaWAN. Comme nous l’avons déjà présenté ici, les principaux composants du serveur sont :

Gateway Bridge : pont entre le Packet Forwarder installé sur la station de base (passerelle) et la structure du serveur LoRaWAN ;

Network Server : Serveur qui traite les messages au niveau du réseau

Serveur d’applications : un serveur qui fournit un fonctionnement au niveau du réseau et permet l’intégration avec des plates-formes tierces

En plus de ces composants, ChirpStack est également livré avec :

MQTT Broker Mosquitto – Pour les messages internes entre les composants du serveur ;

Base de données Redis ;

base de données PostgreSQL ;

Processus de placement de la plateforme ChirpStack sur un Raspberry Pi

Pour réaliser ce tuto il faut au minimum disposer d’une carte SD et d’un outil comme Balena pour mettre l’image de la plateforme sur le mini PC.

Pour commencer, nous téléchargeons l’image pour le Raspberry Pi ici (notez qu’il existe plusieurs images ChirpStack pour le RPI). Ensuite, nous récupérons l’outil Balena et « flaha » l’image sur la carte. Le processus est relativement rapide.

Une fois que nous avons la plate-forme sur la carte, démarrez simplement le Raspberry Pi et accédez à l’adresse http:// :8080. Les identifiants d’accès sont admin/admin.

Après avoir accédé, vous devriez voir une interface identique à celle montrée dans l’image suivante.

La plate-forme ChirpStack permet l’enregistrement de la passerelle Lora, la visualisation des données, l’enregistrement des utilisateurs pour l’authentification de la plate-forme, la prise en charge des appareils de classe A, B et C, etc.

Dans un prochain article nous vous apprendrons comment configurer une passerelle sur la plateforme. Fais attention.