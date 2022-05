Comment contacter Vinted : tous les moyens (téléphones et chat)

Des problèmes avec Vinted ? Ce sont les moyens les plus simples de contacter Vinted pour obtenir de l’aide.

Vous renouvelez votre garde-robe et ne savez pas quoi faire de ces vêtements que vous ne portez plus ? Vinted est votre solution ! C’est une plateforme où vous pouvez acheter et vendre des vêtements et accessoires d’occasion entre utilisateurs. Si vous cherchez une alternative à une tenue à moindre prix, elle vous plaira.

Son fonctionnement est très simple et tout est résumé dans son application mobile. De là, vous pouvez acheter, vendre et même faire des réclamations en cas d’incident sur la plateforme. C’est pourquoi nous voulons aujourd’hui vous parler de tous les moyens de contacter Vinted au cas où vous en auriez besoin.

Consultez la page d’aide de Vinted

Comme toute plateforme de commerce en ligne, Vinted a son site officiel où, en plus d’acheter et de vendre vos produits, vous pouvez également obtenir des conseils du service client si vous en avez besoin.

Il vous suffit d’accéder à la page Vinted, d’accéder à la section Centre d’aide et vous y trouverez une grande variété d’options et de catégories dans lesquelles vous pouvez vous aider à résoudre vos doutes et vos préoccupations.

Vous pouvez obtenir des informations sur les achats, les ventes, les expéditions, les paiements et les réclamations, des conseils de sécurité, la configuration de votre compte et bien plus encore. Tout en un seul endroit et de manière simple et intuitive.

De plus, dans cette même section, vous trouverez la section « Envoyez-nous votre commentaire ». Une option très utile pour converser directement avec la plateforme. Vous devez remplir un formulaire avec toutes les données et informations demandées et c’est tout. Lorsque le service client le recevra, il vous contactera.

C’est généralement l’une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour contacter Vinted. Même ainsi, il y aura des moments où cela ne suffira pas et vous aurez besoin d’une attention plus directe et personnalisée. C’est là que les canaux de service client occupent le devant de la scène. Ensuite, nous vous dirons ce qu’ils sont.

Tous les moyens de contacter Vinted

Il est important de noter que, malheureusement, Vinted, contrairement à d’autres plateformes, n’a pas de service client par e-mail ou peut-être une ligne téléphonique ou un standard, vous devrez donc tout canaliser via son site Web ou son application mobile.

Service client via l’application Vinted

Pour contacter le service client via l’application mobile Vinted pour iOS et Android, c’est très simple et nous vous expliquerons étape par étape :

Entrez dans l’application avec votre compte personnel.

Rendez-vous dans la rubrique « Aide > Contacter notre équipe > Contactez-nous ».

Une fois cette option sélectionnée, vous devez remplir un formulaire avec le nom de votre compte ou utilisateur Vinted et une description détaillée de votre incident.

De plus, si vous rencontrez un problème avec un autre utilisateur lors de l’achat, vous devez inclure son nom ou son nom d’utilisateur et dans la description de votre problème et vous pouvez également inclure des captures d’écran, des reçus d’expédition, des reçus de paiement, des photos de produits ou toute information servant de soutien et contexte pour résoudre la situation.

Lorsque vous aurez terminé toutes ces étapes, votre demande sera soumise et vous devrez attendre la réponse de l’équipe de support. Il n’y a pas de temps estimé, vous devez donc être patient. Dans tous les cas, vous recevrez une notification une fois votre demande traitée.

Forums communautaires

Une autre façon de contacter Vinted et de trouver de l’aide pour répondre à vos questions sur la plateforme est via le forum de la communauté. C’est un outil très utile lorsque vous avez un souci simple.

Vous trouverez ici différentes publications d’utilisateurs de l’entreprise qui vous aideront à trouver une solution efficace. Mieux encore, la communauté Vinted est internationale, vous trouverez donc des alternatives dans différentes langues.

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un canal de communication officiel avec l’entreprise. Même ainsi, cela peut être une alternative pour clarifier tout doute de votre part lors de votre expérience avec Vinted.

Dans tous les cas, nous espérons que toutes ces informations vous seront très utiles pour trouver une réponse efficace à vos demandes. Maintenant, vendez tout ce que vous n’allez pas utiliser et gagnez de l’argent sur Vinted.

