Tout sur le détecteur de tremblement de terre Android 13 : comment ça marche et comment l’activer

On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le détecteur de tremblement de terre Android 13.

Dans le passé Google I/O 2022, le géant américain a annoncé toutes les nouveautés incluses dans la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, Android 13, et, sans aucun doute, l’une des plus remarquables est un détecteur de tremblement de terre qui vous avertira lorsque il y a un mouvement sismique dans votre région.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons révéler tous les détails du détecteur de tremblement de terre Android 13, de son fonctionnement à la façon dont vous pouvez l’activer.

Voici comment fonctionne le détecteur de tremblement de terre Android 13

La tecnología que está detrás de la función de detección de terremotos de Android 13 es más compleja de lo que puedes pensar, ya que utiliza ondas de radio para detectar los movimientos sísmicos, porque estas son más sensibles a dichos movimientos y, además, se mueven plus rapide.

Mais comment fonctionne le détecteur de tremblement de terre Android 13 ? Eh bien, cette nouvelle fonctionnalité utilise les capteurs des terminaux mobiles Android, en particulier les accéléromètres, pour détecter les ondes sismiques qui indiquent qu’un tremblement de terre pourrait se produire et si le téléphone détecte une secousse qu’il pense être un tremblement de terre, il envoie un signal à la détection du tremblement de terre serveur de la société américaine ainsi qu’une localisation approximative de l’endroit où le mouvement sismique s’est produit.

Ainsi, avec toutes ces informations, Google se charge d’envoyer à tous les utilisateurs de cette zone une notification, qui peut être désactivée depuis les paramètres du smartphone, pour les avertir du danger et s’ils reçoivent des alertes de plusieurs appareils mobiles en même temps dans un plus précisément, il vous fera recevoir un appel du service d’urgence pour vérifier si vous allez bien.

De plus, si votre téléphone mobile détecte un tremblement de terre, il vous montrera une série d’instructions à l’écran pour assurer votre sécurité, qui varieront selon l’endroit où vous vous trouvez. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que pour que ce service fonctionne, vous devez être connecté à Internet, à la fois via Wi-Fi et via les données mobiles.

Vous pouvez activer le service de détection de tremblement de terre sur votre terminal Android 13 directement depuis ses paramètres.

Votre mobile avec Android 13 fonctionnera plus vite… grâce à Huawei

Comme nous vous le disions il y a un an, le service de détection de tremblement de terre de Google est actuellement disponible aux États-Unis, en Grèce et en Nouvelle-Zélande, mais il devrait atteindre tous les terminaux Android 13 de toutes les régions du monde d’ici la fin de cette même année.

Sujets connexes : Android 13