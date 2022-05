Linux : Comment savoir si un port logique est utilisé ?

GNU/Linux possède de fantastiques outils intégrés qui ne sont connus que de ceux qui utilisent fréquemment le terminal. Il existe des outils pour évaluer la connectivité, faire des tests DNS, analyser les logs, etc.

Si vous voulez voir dans le système qu’un certain port logique est utilisé, sachez ce que vous pouvez faire.

Chaque service d’un système est associé à un ou plusieurs ports logiques. Cela signifie que si un port est occupé par une application/service, il ne doit pas être utilisé par une autre application ou service. Cependant, il existe également des outils, tels que SSLH, qui vous permettent d’utiliser le même port de communication pour SSL (HTTPS), SSH et même OpenVPN.

Sur une machine, il y a (théoriquement) 65 536 ports TCP logiques qui peuvent être utilisés par les applications/services les plus divers, qui (théoriquement) pourraient avoir 65 536 applications/services différents fonctionnant simultanément sur notre machine. Rappelons ce qui a été mentionné dans les articles précédents : l’adresse IP identifie la machine et le port logique identifie l’application/service. En plus des ports TCP, nous avons également 65 536 ports UDP (théoriquement).

netstat et lsof : Les outils pour connaître l’usage d’un port logique

netstat

L’un des outils les plus utilisés pour connaître les connexions établies entre notre machine et les autres est Netstat. Avec cet outil, nous pouvons également savoir, en détail, quels ports de communication TCP et UDP sont ouverts sur notre machine, voir la table de routage, les statistiques d’interface, etc.

Si vous souhaitez utiliser netstat, vous pouvez consulter cet article qui contient plusieurs exemples.

lsof

L’utilitaire lsof ou List of Open Files permet de répertorier tous les fichiers ouverts sur le système. Nous pouvons utiliser cet outil pour visualiser tous les processus ouverts sur un port logique spécifique.

Et ce sont deux des outils les plus populaires pour connaître l’état des ports logiques sous Linux. Avant de terminer cet article, voici 5 autres suggestions d’outils très intéressants et puissants.