Comment mettre à jour votre mobile realme vers Android 12, étape par étape

Dans ce guide, nous vous expliquerons étape par étape comment mettre à jour votre realme mobile vers Android 12 pour recevoir les actualités de la dernière version du système d’exploitation Google. Avant d’essayer, vérifiez si votre terminal fait partie des téléphones realme qui recevront la mise à jour vers Android 12. S’il s’agit d’un ancien modèle, il a peut-être été omis de la liste.

En plus de procéder à la mise à jour manuelle du téléphone mobile, realme vous permet également de programmer ces mises à jour la nuit afin qu’elles ne vous empêchent pas d’utiliser l’appareil pendant quelques minutes. La mise à jour manuelle et la mise à jour programmée sont expliquées ci-dessous avec tous les détails.

Comment mettre à jour votre mobile realme vers Android 12

La mise à jour de votre mobile realme vers Android 12 est très simple lorsque la mise à jour est disponible via OTA (« Over The Air »). Cela signifie que le fabricant a envoyé la mise à jour à votre terminal et, normalement, vous en informe par une notification. Sinon, entrez simplement les paramètres du terminal. Voici les étapes à suivre pour mettre à jour votre realme :

Entrez les paramètres de votre mobile realme. Faites défiler vers le bas et entrez dans la section « Mise à jour du logiciel ». Attendez quelques secondes que le mobile recherche la mise à jour. S’il apparaît que la version 12 d’Android est disponible, cliquez sur le bouton « Mettre à jour ». Pour programmer des mises à jour de nuit, appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit et activez la fonction « Mettre à jour automatiquement la nuit ».

Si votre realme mobile n’a pas encore reçu la mise à jour correspondante, il vous suffit d’attendre un peu plus longtemps pour que realme la lance. Nous vous recommandons d’accéder régulièrement à la section « Mise à jour logicielle » pour vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour.

Si vous avez pu mettre à jour l’appareil vers Android 12, vous saurez que le processus prend quelques minutes pendant lesquelles vous ne pourrez pas utiliser le terminal. Ensuite, vous aurez tout le temps du monde pour profiter des nouvelles fonctionnalités, comme le centre pour un meilleur contrôle de la vie privée ou une personnalisation de l’interface dans laquelle vous aurez plus de responsabilités.

