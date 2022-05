Comment les entreprises de téléphonie mobile réduisent-elles leurs coûts ? On vous raconte leurs stratégies

Découvrez comment les entreprises réduisent leurs coûts en éliminant certaines fonctions des téléphones mobiles.

Au fil du temps, nous voyons comment les terminaux mobiles coûtent de plus en plus cher. Les entreprises disent qu’elles améliorent le téléphone mobile en incluant de nouveaux designs, concepts, logiciels ou matériels. Avec cette idée, nous, les acheteurs, acquérons le produit en espérant une amélioration notable par rapport aux générations passées.

C’est généralement le cas, bien que certaines entreprises réduisent leurs coûts de fabrication pour avoir des prix plus rentables. Cela peut être compréhensible dans une certaine mesure. Dans les mobiles qui ne sont pas haut de gamme, on peut comprendre que les prix soient plus contenus en échange de la perte de certaines spécifications.

Le problème dans ce cas survient lorsque les terminaux qui prennent la coupe sont le haut de gamme. En ce sens, qu’un haut de gamme prenne des coupes peut être ennuyeux. Nous verrons certaines des stratégies que les entreprises suivent lorsqu’il s’agit de réduire les coûts.

Supprimer le téléobjectif

L’un des moyens les plus courants de réduire ses dépenses consiste à se passer de téléobjectifs. Étant l’une des caméras les plus courantes que l’on trouve dans les mobiles, ce n’est pas le cas des mobiles. Certains terminaux d’entrée haut de gamme proposent cette caméra aujourd’hui.

Cela n’a pas toujours été le cas. Des mobiles comme le Xiaomi Mi 9T, le OnePlus 7T ou le Realme X2 Pro, étaient des téléphones qui offraient le téléobjectif, étant dans une fourchette de 400 à 600 dollars. Même ainsi, en remontant à 2022, OnePlus, Xiaomi, Google, Apple et d’autres entreprises laissent ces caméras de côté dans leurs terminaux haut de gamme les moins chers, proposant dans ce cas une caméra ultra-panoramique, un capteur macro ou une combinaison des deux.

Il est un peu triste dans ce sens de voir à quel point les anciens téléphones intègrent ce type d’appareil photo, étant moins chers à l’époque qu’ils ne le sont aujourd’hui dans cette gamme. On pourrait dire alors que l’un des coupables pourrait être le passage à la 5G.

Cette transition a entraîné une augmentation des prix au début, expliquant pourquoi des téléphones comme le OnePlus 8 ou le Xiaomi Mi 10 ont supprimé le téléobjectif de leurs appareils photo. Malgré tout, la transition vers la 5G prend encore plus de retard, vu que certaines entreprises semblent conserver le téléobjectif, comme c’est le cas de Samsung avec ses S20 FE et S21 FE.

revenir au plastique

Les matériaux sont une autre façon pour les entreprises de réduire leurs dépenses. Dans ce cas, Samsung est l’une des entreprises qui remplacent les matériaux par du plastique dans certains de ses pare-chocs en herbe haut de gamme. Le Galaxy Note 20, 1 000 euros, a été l’un des premiers téléphones à changer la vitre à l’arrière pour une plastique avec une sensation tactile de verre. Depuis lors, Samsung est revenu au plastique avec les Galaxy S21, S20 FE et S21 FE.

Il y a ceux qui préfèrent utiliser du plastique plutôt que du verre ou d’autres matériaux pour plus de durabilité, mais dans ce cas, c’est un symptôme clair de coupures. Plus vu que Samsung a précisé qu’il l’avait fait pour des raisons de coût. Nous pourrions comprendre qu’ils passent au plastique sur des téléphones bon marché, mais c’est une autre histoire lorsque vous dépensez plus de 1 000 £ sur un téléphone mobile.

Éviter la certification IP

Une autre des fonctions qui sont généralement de la gamme premium dans un téléphone mobile est la soi-disant résistance à l’eau ou certification IP. Normalement, l’entrée ou le milieu de gamme n’ont généralement pas cette certification au profit du haut de gamme, mais certains constructeurs comme OnePlus enfreignent la règle.

Dans ce cas, son OnePlus 7 acclamé était a priori étanche, mais avec une certification cela aurait rendu l’appareil plus cher. Dans ce cas, la société est allée plus loin avec les OnePlus 8 et 9. Ces appareils ont reçu la certification IP68 dans leurs versions de T-Mobile aux États-Unis, mais pas pour le reste des appareils vendus dans le monde.

Pourtant, OnePlus n’est pas le seul à pratiquer ces pratiques sur ses téléphones haut de gamme bon marché. Des entreprises comme Xiaomi ont fait de même avec le Xiaomi 11, Motorola avec son Edge 20 Pro ou Realme avec son Realme GT. Dans tous ces cas, il n’y avait pas d’IP67 ou IP68, mais au moins ils ont une résistance aux éclaboussures.

Laisser certains terminaux sans mise à jour

Les mises à jour sont le grand talon d’Achille en matière de téléphonie mobile. Chaque entreprise vous vend généralement de nouveaux terminaux et, en quelques années, notre appareil n’a plus de mises à jour système. Nous nous positionnons donc avant un autre scénario de coupes.

Dans le pire des cas, nous avons vu des marques comme Motorola ou Nokia proposer uniquement une mise à jour du système sur certains de leurs appareils, au lieu des deux années de mises à jour qui sont standard.

Au contraire, nous avons vu des entreprises comme Vivo et Xiaomi annoncer une politique de trois ans de mises à jour du système d’exploitation, mais excluant le nouveau haut de gamme.

Nous pouvons comprendre que le fait d’avoir de nombreux appareils à mettre à jour nécessite un gros investissement dans le développement et les tests pour apporter les dernières versions logicielles, mais il existe des exemples tels que Samsung, qui montrent que tout n’est pas impossible. Samsung a mis à jour sa politique de mise à jour offrant 4 ans sur ses nouveaux appareils.

Offrir un chargeur plus lent

Nous continuons pour le bingo avec la liste de réduction des coûts et, bien sûr, le chargeur est un autre de ceux concernés en termes de réduction des coûts. Les entreprises incluent des chargeurs à faible ampérage dans leurs boîtes, vendant séparément des chargeurs à ampérage plus élevé.

L’un de ces exemples peut être Samsung, de retour avec le Galaxy S20 FE, un terminal prenant en charge la charge de 25 W mais livré avec un chargeur de 15 W. Cela peut être dû au fait que Samsung voulait entrer un prix spécifique ou parce qu’il voulait que nous payions pour le chargeur à ampérage plus élevé.

Dans le cas contraire, on voit que certaines marques ont fait le contraire. Dans le cas de Xiaomi, le Mi 10 Pro supportait des charges allant jusqu’à 50W. Le chargeur fourni dans la boîte était de 65 W, un chargeur qui pouvait même être utilisé pour charger des ordinateurs portables et d’autres appareils.

Ou retirer le chargeur de la boîte

Allons un peu plus loin du titre précédent. Certaines entreprises ont décidé, pour des raisons climatiques, de ne pas inclure de chargeur dans la boîte. Apple a été le premier à effectuer ce changement, suivi par Samsung et Google.

Selon le rapport d’Apple, il est vrai qu’il y a un bénéfice écologique. Ils peuvent expédier plus d’appareils vers le reste du monde grâce à l’absence de chargeurs sur les charges. S’il est vrai qu’écologiquement cela peut être un avantage, ce n’est pas pour nos poches. Nous devons encore payer pour un chargeur séparé.

Entre-temps, des entreprises comme Xiaomi nous ont trouvé une solution plus conviviale. Dans ce cas, en Chine, ils ont proposé le chargeur séparément sans frais supplémentaires. Par conséquent, ce serait bien de voir ce que d’autres entreprises feront à l’avenir.

