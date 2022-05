Voyagez dans le temps avec Google Maps : voici comment vous pouvez le faire avec votre mobile

Google Maps vous permet désormais de voyager dans le temps avec votre mobile : c’est ainsi que vous pouvez le faire.

Il y a 15 ans, Larry Page, l’un des co-fondateurs de Google, a eu l’idée de construire une carte à 360 degrés de toute la planète Terre. Aujourd’hui, 220 milliards d’images plus tard, Street View est une réalité qui est devenue l’une des fonctionnalités les plus utiles que l’on puisse trouver sur Internet. Et, profitant de la célébration de son anniversaire, Google a annoncé l’arrivée de nouvelles et curieuses fonctions.

L’un des plus frappants est de pouvoir « voyager » dans le temps depuis notre mobile, en utilisant uniquement l’application Google Maps. Nous allons vous expliquer comment faire.

Remontez le temps avec Google Maps grâce à la nouvelle fonctionnalité Street View

Avec la dernière mise à jour de Google Maps pour Android et iOS, une nouvelle fonction « voyage dans le temps » a été introduite qui vous permet de remonter dans le temps à travers des images d’un lieu.

Le fonctionnement est simple : lors de la visualisation des images d’un lieu, il est possible de toucher n’importe où sur l’image puis de toucher le nouveau bouton portant le nom « Voir plus de dates ».

De cette façon, un carrousel apparaîtra avec des images prises de ce même endroit à des dates précédentes, permettant de visualiser son évolution au fil des ans.

En plus de cette nouveauté, Google a également annoncé d’autres changements pour Street View. La marque a présenté un nouvel appareil photo plus léger et plus polyvalent avec lequel capturer plus de coins du monde.

De même, de Google, ils prétendent travailler à la création d’une carte plus utile et immersive, grâce à des mises à jour des informations commerciales, des améliorations de la navigation ou la nouvelle vue immersive présentée lors de la dernière Google I/O 2022.

Rubriques connexes : Google Maps