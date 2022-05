Comment enregistrer automatiquement les photos WhatsApp sur SD

ieverda Montre Connectée,Montre Intelligente Homme IP68Etanche Bracelet Connecté Cardio Podometre Smartwatch Sport Fitness Tracker d'Activité Contrôle de la Musique

Données de santé d'activité toute la journée : enregistre les données quotidiennes telles que les pas, la distance parcourue et la consommation de calories. Protégez la qualité de votre sommeil, enregistre le sommeil profond, le sommeil léger, le sommeil et le temps d'éveil. 10 modes d'exercice, fournit des données de référence pour votre analyse quotidienne de votre santé. (course, tapis de course, fitness, équitation, escalade, yoga, marche, randonnée, spinning, marche) Restez connecté à votre journée : connectez le tracker d'activité à votre téléphone, vous ne manquerez jamais un appel ni un message. Il vibrera pour vous avertir si votre téléphone reçoit un appel, un SMS et des messages SNS. Alerte SNS : Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Linkedin, Skype, etc. Moniteur de fréquence cardiaque en temps réel 24 heures : reconnaît automatiquement la zone de fréquence cardiaque, en utilisant la technologie de capteur avancée, combinée avec des algorithmes développés, faible consommation d'énergie, haute précision. Utilisez la fréquence cardiaque 24/10 pour mieux suivre les calories brûlées, optimiser les entraînements et découvrir les tendances de santé qui vous inspirent à faire des mouvements sur vos objectifs de santé et de remise en forme. ☀【Utilisation régulière 7 jours d'autonomie】 Puce Bluetooth à faible puissance, compatible avec Bluetooth 5.0, forte évolutivité. Charge pendant 2,5 heures, utilisation régulière 7 jours, veille pendant 30 jours. Écran tactile complet et bracelet gratuit : l'écran tactile complet de 3,9 cm vous rend plus confortable à utiliser. Vous pouvez basculer entre le style à trois fois que vous le souhaitez. Nouveau bracelet en gel de silice ergonomique convexe et sangle souple qui rend le port plus confortable. Offrez un bracelet en métal gratuit, un remplacement pratique du bracelet peut répondre à vos besoins.