À l’approche de l’été, apprenez comment empêcher votre téléphone portable de surchauffer

L’été approche à grands pas et nous sentons de plus en plus son arrivée précoce. Comme vous le savez peut-être, avec la chaleur de l’été, viennent ces moments où vous sentez votre téléphone portable s’ébouillanter, pour des raisons que l’on ne connaît pas toujours.

Peu importe le système d’exploitation, nous vous donnons aujourd’hui quelques conseils pour éviter que votre machine ne surchauffe.

Le mois de mai a fourni à notre pays une chaleur inhabituelle et des mesures que nous ne prendrions qu’en été doivent être prises en compte dès maintenant. Un exemple de cela sont ceux à considérer concernant notre téléphone portable, qui ne réagit pas toujours bien à la chaleur.

Si vous n’y avez pas pensé auparavant, considérez-le maintenant. Vous souvenez-vous que votre téléphone était si chaud que vous l’avez posé pendant un moment pour vous « reposer » de la chaleur ? Ou le téléphone portable lui-même demande-t-il à être raccroché pendant quelques minutes ? Et bien aujourd’hui, nous allons vous donner quelques astuces pour éviter cette surchauffe qui peut nuire à votre machine.

Tout d’abord, n’ignorez pas les avertissements de surchauffe que votre téléphone portable peut donner, et si ce n’est pas le cas, surveillez votre température. En effet, même sans recevoir d’alerte, vous pouvez le sentir plus chaud que la normale et, dans cette situation, il est préférable d’atterrir et de le laisser refroidir.

Libérez votre téléphone portable de la couverture

Cela peut sembler évident, mais en fait, il n’est jamais exagéré de se rappeler que, lorsque votre téléphone est trop chaud, vous devez immédiatement retirer la coque. En effet, selon le matériau qui le compose, il peut accumuler de la chaleur et rendre difficile son refroidissement.

En retirant le couvercle, l’appareil est complètement libre et peut donc perdre la chaleur qu’il a accumulée. Lorsque vous voyez que la température est à nouveau correcte, vous pouvez la remettre, car elle n’endommagera plus votre téléphone.

Évitez les applications lourdes

Il existe des applications, à savoir des jeux, qui nécessitent une puissance graphique élevée et plusieurs autres éléments de téléphonie mobile. Donc, essayez de ne pas exécuter ces types d’applications les jours de grande chaleur et choisissez de les désactiver si vous sentez que votre téléphone surchauffe.

Après tout, l’exécution de ces applications nécessite des performances élevées de la part des composants, libérant des niveaux élevés de chaleur. Ceux-ci combinés à une température extérieure élevée peuvent ne pas plaire à votre téléphone.

Sortez votre téléphone de votre poche

Par une chaude journée, vous ne devriez pas garder votre téléphone dans votre poche si vous voulez qu’il reste plus frais, surtout dans une poche près de votre corps. Non seulement c’est désagréable, mais la chaleur naturelle de votre corps s’opposera au processus de refroidissement.

Comme pour le chargement, il est préférable de le placer dans un endroit ombragé, à l’écart des matériaux isolants. Dans le pire des cas, la batterie d’un téléphone surchauffé peut commencer à fuir ou même prendre feu, mettant l’utilisateur en danger.

Soyez prudent avec votre téléphone portable exposé au soleil dans la voiture

Les gens laissent souvent leur smartphone dans la voiture et dans cette chaleur il peut surchauffer. Pire encore est de le laisser charger avec l’équipement pour bronzer directement.

En plus de ne pas bénéficier de la charge, comme plus la température de la batterie est élevée, plus la vitesse de charge est faible, elle surchauffera tout de même d’autres pièces plus sensibles, comme l’écran par exemple.

Privilégier les ombres

Bien que ce ne soit pas toujours possible, lorsque vous êtes à l’extérieur, choisissez de trouver des ombres et des endroits plus frais qui ne sont pas en contact direct avec le soleil. Ces endroits frais peuvent être, par exemple, vos poches, ou un sac à dos, pour s’assurer que les rayons ne frappent pas directement l’appareil.

Etant en contact direct, il potentialise les échauffements et peut altérer les performances de votre téléphone mobile. Autant que possible, gardez-le à l’abri de la lumière directe du soleil.

Étant donné que la surchauffe peut endommager et compromettre les performances de votre téléphone, cela ne fait jamais de mal de se souvenir de certaines façons de l’empêcher d’atteindre ce point. Il est à noter que le mettre sur de la glace ou au frigo ne sera pas une solution efficace, il vous suffira donc de l’éteindre, de le poser et de le laisser reposer. Soyez prudent et protégez votre machine !