Comment envoyer des messages et des photos qui disparaissent sur WhatsApp

WhatsApp vous offre la possibilité d’envoyer des messages et des photos qui disparaissent automatiquement pour partager du contenu privé. Étape par étape, vous pouvez donc utiliser les deux fonctions.

WhatsApp a une grande variété de fonctions très utiles, mais toutes ne sont pas toujours bien connues. Dans ce guide, nous voulons vous expliquer comment vous pouvez envoyer des messages et des photos qui disparaissent automatiquement sur la plateforme de messagerie. Ce n’est peut-être pas l’un des outils les plus utilisés par les utilisateurs, mais il est très utile si vous souhaitez partager du contenu privé sans laisser de trace.

Dans le cas des messages temporaires, ils s’autodétruisent sept jours après leur envoi. La procédure est différente pour les photographies, qui disparaissent automatiquement lorsque le destinataire les ouvre. Pas à pas, nous vous expliquons comment utiliser ces deux outils, vous n’avez besoin que de quelques secondes pour les maîtriser.

Comment activer et envoyer les messages qui disparaissent dans WhatsApp

Les messages WhatsApp temporaires sont les messages qui sont automatiquement supprimés lorsque sept jours se sont écoulés depuis leur envoi. Son fonctionnement est très simple, il vous suffit d’activer la fonction correspondante dans une conversation pour que tous les messages que vous y envoyez s’autodétruisent une fois ce délai écoulé. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez WhatsApp sur votre mobile ou votre ordinateur. Entrez la conversation dans laquelle vous souhaitez activer ces messages temporaires. Appuyez sur le nom du chat en haut. Faites défiler vers le bas et ouvrez la section « Messages temporaires ». Après avoir lu l’avis avec toutes les informations, appuyez sur « Continuer ». Cliquez sur « Activé ».

Une fois que vous activez la fonction, tous les messages envoyés dans cette conversation disparaîtront après sept jours. Sans aucun doute, c’est un outil utile pour qu’il n’y ait aucune trace de ce que vous parlez à une autre personne et, aussi, pour nettoyer la conversation et qu’elle occupe moins d’espace sur votre terminal.

Ces messages autodestructeurs peuvent également être activés dans des groupes, bien que dans ce cas, vous deviez être l’administrateur du groupe. De plus, sachez également que vous pouvez les activer et les envoyer sur WhatsApp Web en suivant les mêmes étapes.

Comment envoyer des photos qui disparaissent sur WhatsApp

Les photos et les vidéos sont un autre type de contenu que vous pouvez envoyer via WhatsApp afin qu’elles disparaissent automatiquement plus tard. Une fois que le destinataire ouvre la photo ou la vidéo, celle-ci s’autodétruira et ne pourra plus être rouverte. Vous pouvez donc utiliser cette fonction :

Ouvrez dans WhatsApp et entrez dans le chat dans lequel vous souhaitez partager le contenu. Cliquez sur l’icône de la caméra dans le coin inférieur droit. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager dans la galerie. Appuyez sur le bouton circulaire avec un 1 au milieu qui apparaît dans le coin inférieur droit, à côté du bouton d’envoi. Lorsque ce bouton avec le numéro 1 apparaît en vert, vous aurez déjà activé l’autodestruction de la photo. Il vous suffit de l’envoyer pour que le destinataire puisse le voir.

Points à garder à l’esprit lors de l’envoi de contenu qui disparaît sur WhatsApp

Il y a quelques points à garder à l’esprit lors de l’envoi de messages et de photos qui disparaissent sur WhatsApp. Le plus important d’entre eux est que la plate-forme permet la capture de ce contenu, de sorte que tout utilisateur peut capturer ce message ou cette image compromis, puis le partager. Peu importe si WhatsApp le supprime plus tard, l’utilisateur l’aura déjà en sa possession.

Sans aucun doute, même si le message, la photo ou l’image va s’autodétruire, vous devez toujours garder à l’esprit que WhatsApp n’a pas interdit les captures et ne vous avertit pas lorsque d’autres utilisateurs les font. De plus, il est toujours possible de prendre une photo du message ou de l’image avec un autre téléphone portable.

Les astuces essentielles de WhatsApp que chaque utilisateur devrait connaître

Un autre aspect à garder à l’esprit est que l’envoi de photos qui disparaissent automatiquement peut empêcher l’autre utilisateur de les voir correctement. Parfois, vous pouvez l’ouvrir accidentellement au début sans y prêter attention, et une fois que vous voulez le revoir, vous ne pouvez plus.

Nous ne pouvons pas oublier que tout ce contenu temporaire disparaît de notre vue dans l’application, mais il est toujours sur les serveurs WhatsApp des semaines plus tard. Gardez à l’esprit que ces messages et images peuvent être signalés comme tout autre contenu, donc le fait qu’ils soient temporaires ne vous dégage pas de votre responsabilité lorsqu’ils violent les règles de la plateforme de communication.

