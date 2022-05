Comment transformer une vieille tablette en moniteur de surveillance pour votre entreprise

Vous pouvez encore prolonger la durée de vie de votre tablette en l’utilisant pour surveiller votre activité.

À l’occasion, nous avons parlé de l’importance de faire surveiller notre entreprise ou notre entreprise. Que ce soit avec des options professionnelles, celle d’une entreprise de sécurité, ou faite par nous-mêmes, la surveillance est toujours un facteur à considérer. N’oubliez pas que, dans tous les cas, vous devrez suivre ce que dicte la réglementation concernant l’enregistrement d’images, rien pour enregistrer ce qui se passe dans la rue.

Vous avez sûrement dans votre entreprise une tablette qui ne donne plus d’elle-même. Eh bien, il est temps de lui donner une nouvelle vie et de l’utiliser comme moniteur de surveillance pour notre entreprise. Ainsi, et pour très peu d’argent, vous pouvez continuer à prolonger sa durée de vie utile.

De quoi ai-je besoin pour surveiller mon activité avec une tablette ?

Eh bien, si vous ne l’avez pas déjà, une caméra de surveillance. A vrai dire, sur Amazon vous trouverez une multitude de modèles avec des prix très différents et qui vous rendront le service dont vous avez besoin. Vous mettez la limite, mais d’Netcost-security.fr nous recommandons ce que nous indiquons.

Les raisons sont très simples, mais nous les détaillons. Il offre un suivi des personnes et un enregistrement d’images de nuit. Oui, votre entreprise ne sera pas dans l’obscurité, mais elle peut l’être dans des conditions de faible luminosité. C’est donc un achat recommandé. Vous pouvez l’utiliser aussi bien sur une table ou un comptoir que fixé au plafond ou sur un mur et son rapport qualité prix est très correct. Enfin, vous pouvez sauvegarder les enregistrements dans le propre cloud du fabricant, gratuitement pendant 30 jours, ou sur une carte mémoire non incluse.

Comment connecter la caméra à votre ancienne tablette

L’appairage se fait via Wi-Fi, vous devez donc disposer de ce réseau dans votre entreprise. La norme Wi-Fi se retrouve également sur votre tablette, aussi ancienne soit-elle, il suffit donc de connecter les deux appareils au réseau Wi-Fi de votre entreprise et de visualiser les images directement sur la tablette.

La caméra envoie une alerte chaque fois qu’elle détecte un mouvement, et dans une entreprise où les gens entrent en permanence, cela pourrait être un problème. Cependant, vous pouvez régler la sensibilité de ces alertes afin qu’elles ne se produisent pas aussi fréquemment. Enfin, sa qualité d’image allant jusqu’à 1080 garantit une bonne vision de tout ce qui se passe dans votre entreprise à tout moment. Son angle de vue de 107 degrés couvre presque tout ce qui se passe dans vos locaux.Pour coupler la tablette à la caméra, ne vous inquiétez pas, car cette caméra et toutes les autres que vous pouvez acheter ont une application que vous devez télécharger sur la tablette. La configuration, comme vous l’avez vu, est très simple.

Amazon Business : c’est la plateforme d’achat pour les professionnels

Donner un nouveau souffle à votre tablette en l’utilisant comme moniteur de surveillance est toujours une bonne idée. Quelque chose qui pourrait se retrouver dans le point propre ou entre les mains de n’importe quel neveu continue de fournir un service utile. De plus, peu importe l’âge de cet appareil, il suffira que la réception soit correcte et rien de plus. Ce sont vos yeux pour surveiller votre commerce, et, surtout, à bonne taille. Il n’est pas nécessaire de regarder le plus petit écran d’un mobile.

Pour rendre le travail de surveillance ou de contrôle d’une entreprise plus confortable, nous pouvons toujours faire un autre investissement financier qui nous aiderait à avoir une meilleure vision avec cette vieille tablette. Nous parlons d’un support pour que vous puissiez le mettre en position verticale à l’endroit où cela vous convient le mieux. Ce modèle offre une bonne stabilité, prend peu de place et se plie pour pouvoir le ranger dans de bonnes conditions.

En utilisant une tablette qui n’avait plus la possibilité de suivre notre activité, non seulement nous lui donnons une nouvelle vie, mais nous avons également une vision de ce qui se passe dans notre magasin sur grand écran. Et surtout, sans avoir à faire un investissement très élevé.

