Mobiles chers, Qualcomm ; Mobiles pas chers, MediaTek : voici comment se divise le marché des processeurs

Qualcomm domine le segment des smartphones à plus de 500$ et MediaTek fait de même avec les terminaux à moins de 300$.

En 2021, MediaTek a réussi à dominer, pour la première fois, le marché mondial des processeurs mobiles et à se placer devant Qualcomm grâce à des revenus pouvant atteindre 17,6 milliards de dollars. Ce succès reposait sur la grande pénétration des chipsets du constructeur chinois dans les appareils milieu et bas de gamme.

Maintenant, un récent rapport publié par Counterpoint Research révèle que le marché des processeurs mobiles poursuit la tendance de l’année précédente, puisqu’au premier trimestre 2022, Qualcomm continue d’être plus présent dans les mobiles coûteux et MediaTek dans les terminaux bon marché.

Tout reste pareil : Qualcomm domine la gamme premium et MediaTek la gamme moyenne inférieure

Selon les analystes de Counterpoint Research, Qualcomm continue de dominer le marché des terminaux moyen haut de gamme et haut de gamme grâce au Snapdragon 778G et à son nouveau chipset haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1.

Si l’on se concentre sur les terminaux premium, qui sont ceux dont le coût dépasse les 500 dollars, la participation de Qualcomm sur ce segment est passée de 47% au premier trimestre 2020 à 71% au premier trimestre 2022, ce qui représente une croissance de 23% sur un an. -an, grâce au lancement du Snapdragon 888 et du Snapdragon 8 Gen 1.

Quant à MediaTek, le constructeur chinois a une nouvelle fois dominé le segment des terminaux entre 100 et 300 dollars avec une part de marché de 60% grâce à ses séries Dimensity 700 et Dimensity 900.

MediaTek a également dominé le segment des smartphones 4G à un prix inférieur à 199 $ avec les chipsets Helio P35, Helio G80 et Helio G35 et les appareils mobiles les moins chers à un prix inférieur à 99 $ avec une part de marché de 47 %.

Les téléphones avec un processeur MediaTek prennent-ils des photos moins bonnes que ceux avec un Snapdragon ?

De manière générale, Qualcomm et MediaTek ont ​​tous deux connu une croissance au premier trimestre 2022, la société américaine ayant atteint son troisième record de chiffre d’affaires trimestriel consécutif au cours de cette période avec plus de 11 000 millions d’unités vendues et le fabricant chinois ayant généré un chiffre d’affaires de 4 800 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 32 %.

