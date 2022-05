La NASA nous montre enfin comment deux astronautes vivront sur Mars (vidéo)

La mission qui emmènera l’humanité sur Mars n’est pas si loin. Cependant, nous sommes encore à quelques décennies de former une base et d’avoir des gens là-bas de façon permanente. Cette semaine, la NASA a publié un projet avec une idée déjà esquissée de ce à quoi ressemblera une mission de 30 jours sur la planète rouge.

Le vaisseau qui transportera les humains sur la planète sera aussi leur maison, reposant sur le sol martien.

De nombreux efforts ont déjà été faits pour concevoir un engin spatial qui soit transport, mais qui serve aussi d’habitat aux astronautes durant leur séjour. A ce titre, le projet devra développer une fusée hybride combinant propulsion chimique et électrique.

Le schéma de la NASA pour emmener des humains sur Mars montre que deux personnes seraient mises en orbite, tandis que deux autres astronautes descendraient à la surface dans un véhicule terrestre de 25 tonnes.

Bien sûr, nous voyons encore cette réalité très loin. Cependant, il n’est jamais trop tôt pour commencer à préparer la prochaine étape historique de l’héritage de l’exploration humaine de l’espace lointain.

NASA : les astronautes auront besoin de temps pour s’adapter à l’atmosphère de Mars

Le projet de haut niveau identifie 50 points chauds qui relèvent de quatre grandes catégories pour l’exploration humaine en général – cela signifie les infrastructures sur la Lune et sur Mars, les opérations et, bien sûr, la science.

Les commentaires que nous recevons sur les objectifs que nous avons identifiés éclaireront nos plans d’exploration sur la Lune et sur Mars pour les 20 prochaines années. Nous recherchons au sein de la NASA et des parties prenantes externes de l’aide pour affiner ces objectifs et pour être aussi transparent que possible tout au long de notre processus.

A déclaré Pam Melroy, administratrice adjointe de la NASA, dans le blog de la NASA.

Les grandes lignes d’une future mission vers Mars ont été élaborées par Kurt « Spuds » Vogel, directeur des architectures spatiales de la NASA. Il a déclaré que deux membres d’équipage pourraient survivre à l’intérieur d’un rover pressurisé qui pourrait également servir d’habitat et de véhicule d’exploration, permettant la poursuite d’objectifs scientifiques critiques.

Rendre viable une mission à la surface de Mars

Comme Vogel l’a expliqué, il est important et dans l’objectif de la NASA de maximiser la science. Cela permettra [aos astronautas] une plus grande clarté de l’environnement afin de gérer leur effort et leur temps. Ils pourront avoir des routines bien préparées pour pouvoir explorer la planète dans leurs combinaisons, ce qui maximisera leur science pendant ces 30 jours.

En plus du temps de transit vers et depuis la Terre, une future mission à la surface de Mars et retour pourrait prendre deux de nos années – mais cela pourrait également impliquer une longue période de 500 jours à la surface, ce qui pourrait signifier près de 1 000 jours. de notre chaude planète bleue aux futurs astronautes d’un avenir pas trop lointain.

Naturellement, 30 jours semblent plus viables à plusieurs niveaux : outre les contraintes psychologiques évidentes d’être loin de la Terre et sur une planète complètement différente, les besoins logistiques et financiers de longs séjours sur des mondes extraterrestres peuvent s’avérer trop difficiles à gérer. Du moins, semble-t-il, lors de notre premier voyage sur la planète rouge.

Plus tard, une fois la base lunaire terminée et opérationnelle en orbite autour de la Lune, la NASA construira l’habitat de transit pour fournir un abri aux astronautes lors de leur long voyage historique vers Mars.