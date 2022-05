Je suis une entreprise, comment puis-je être référencé dans les Pages Jaunes ?

Les pages jaunes n’existent même plus physiquement, mais vous pouvez annoncer votre entreprise dans sa version numérique.

Les Pages Jaunes ont déjà disparu physiquement en 2021. Mais cela ne veut pas dire qu’elles ont cessé d’exister, car elles fonctionnent au format numérique. Il s’agit d’un excellent annuaire pour votre entreprise ou votre entreprise. En fait, les Pages Jaunes sont toujours un endroit à consulter. Si vous souhaitez inscrire votre entreprise dans les Pages Jaunes, voici les étapes à suivre. Mieux encore, vous pouvez le faire sans rien payer.

Comment inscrire votre entreprise dans les Pages Jaunes

C’est très simple, pour que votre société ou entreprise apparaisse dans cet annuaire numérique, il vous suffit de lancer gratuitement le processus d’inscription. Pour enregistrer votre entreprise, nous devons aller dans le coin supérieur droit de la page principale. Nous trouverons une épigraphe qui dit Incluez votre entreprise gratuitement.

En cliquant dessus, nous aurons la possibilité de nous inscrire, pouvant utiliser notre profil LinkedIn, Facebook, Google ou Apple. Il suffira de saisir les données demandées et ainsi pouvoir inclure notre entreprise ou société.

Comme vous pouvez le voir, il est très simple et facile pour votre entreprise d’être dans les Pages Jaunes, mais si vous voulez vous donner un coup de pouce et avoir de meilleures options, le plus intéressant est de pouvoir contracter certains des plans d’affaires que nous offrons. Avec eux, vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise et la rendre plus attrayante pour le public.

Plans d’affaires Pages Jaunes

Les plans d’affaires des Pages Jaunes sont conçus pour accroître les possibilités de votre entreprise ou de votre entreprise. Pour ce faire, il vous propose des outils de marketing digital tels que Google My Business ou les réseaux sociaux. En fonction de vos besoins, vous disposez de 3 forfaits différents.

Forfait de base

Pour un prix de 43 euros par mois, ce forfait améliorera votre visibilité et vous proposera des solutions efficaces, car vous n’apparaîtrez pas seulement en bonne place dans cet annuaire, mais également sur 50 sites différents, mettant en avant Google, Google Maps ou TripAdvisor. Pour ce prix vous disposez d’un support 24h/24 et 7j/7, d’un chatbot et de conseils adaptés à vos besoins.

Essentiel

Nous sommes passés à 83 euros par mois, mais nous constatons une amélioration par rapport au forfait de base. Il propose un site Web, un domaine, des comptes de messagerie et un hébergement. Si votre entreprise ou votre entreprise en a, c’est une bonne opportunité.

Professionnel

Le plus complet, pour 113 euros par mois, propose tout du forfait Essentiel ; Cependant, ils vous fournissent une boutique en ligne avec sa passerelle de paiement et sa gestion de catalogue.Si votre entreprise ou votre entreprise souhaite se concentrer sur la vente en ligne, ce plan est une possibilité que vous devriez envisager. Mais comme si cela ne suffisait pas, dans les Pages Jaunes, ils incluent dans ce plan que votre site Web a le bouton « Appeler gratuitement », c’est donc un bon crochet lorsque vos clients communiquent avec vous.

Combien coûte un site web et comment savoir combien dépenser

Les Pages Jaunes, loin d’être démodées, sont un instrument très efficace pour donner de la visibilité à votre entreprise. Vous avez pu constater que l’inscription et l’inscription sont gratuites, mais si vous souhaitez une plus grande visibilité ou que Pages Jaunes s’occupe d’offrir un service personnalisé à votre entreprise, vous avez 3 forfaits à votre disposition.

Apparaître dans un répertoire comme celui-ci peut être le révulsif dont votre entreprise ou votre entreprise a besoin pour commencer à se démarquer. Il convient de garder à l’esprit que la compétitivité est très élevée, surtout après la période de pandémie, et que le client doit disposer d’une rapidité dans les recherches et d’une série de services associés, tels que la localisation des entreprises sur une carte ou la possibilité d’effectuer des recherches personnalisé par provinces. Les Pages Jaunes, bien qu’elles soient au format exclusivement numérique, restent un excellent outil permettant aux clients de trouver rapidement ce dont ils ont besoin. Apparaissant en eux est toujours une incitation.

Sujets apparentés : Pro