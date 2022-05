Comment écrire sur WhatsApp avec des lettres colorées

Personnalisez vos textes WhatsApp pour donner plus de couleur à vos conversations. Nous expliquons comment écrire avec des lettres colorées dans l’application.

Les options de personnalisation du texte dans WhatsApp sont limitées. La plate-forme de messagerie nous donne la possibilité d’écrire en gras, en texte barré, en italique et bien plus encore, mais pour écrire dans WhatsApp avec des lettres colorées, vous devez recourir à des applications tierces, car l’application ne dispose pas de cet outil.

Heureusement, dans le Google Play Store, il existe plusieurs applications qui nous permettent de jouer avec le texte que nous écrivons dans WhatsApp. Nous avons sélectionné les meilleures options, qui ont une interface simple et sont faciles à utiliser. Si vous souhaitez donner un peu de couleur à vos chats, il vous suffit de télécharger l’une de ces applications gratuites pour y parvenir.

Meilleures applications pour écrire sur WhatsApp avec des lettres colorées

Écrire avec des lettres colorées sur WhatsApp est possible, mais il y a un certain nombre de détails dont nous devons tenir compte. Le premier d’entre eux est que le nombre de couleurs disponibles dans les applications dont nous parlons ci-dessous est limité. De plus, la plupart des applications qui offrent cette option ont des publicités, il est donc un peu ennuyeux de les utiliser.

Si malgré ces détails, vous souhaitez essayer d’écrire avec des couleurs sur WhatsApp, nous vous dirons tout ce qu’il faut savoir sur les applications qui le permettent.

mots bleus

Texte élégant

Polices

mots bleus

La première application que nous souhaitons recommander s’appelle BlueWords et vous pouvez la télécharger entièrement gratuitement sur le Google Play Store. Lorsque vous l’ouvrez, vous trouverez des tonnes de polices de texte différentes que vous pouvez utiliser pour écrire dans WhatsApp ou dans toute autre application. Le premier que vous verrez s’appelle « Blue Letters » et, comme son nom l’indique, il vous permet d’écrire du texte bleu.

BlueWords vous offre également la possibilité d’écrire des lettres blanches sur fond noir en utilisant les polices « Dark Round Letters » et « Dark Square Letters ». Il vous suffit de taper sur celui que vous aimez le plus et d’écrire le texte que vous souhaitez partager dans le champ de texte. Automatiquement, vous verrez un aperçu dans la barre supérieure.

Si vous aimez l’apparence finale du texte, vous pouvez le copier dans le presse-papiers ou le partager directement via WhatsApp. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que le fait qu’il puisse lire les lettres avec des couleurs ou non dépend de l’appareil dont dispose le récepteur. Au fait, cette application contient des publicités.

Texte élégant

Une autre bonne application pour écrire des lettres colorées sur WhatsApp est Stylish Text, que vous pouvez également installer sur votre mobile Android sans rien payer. Lorsque vous ouvrez l’application, vous trouverez une liste avec toutes les polices qui composent son catalogue. Celui qui nous intéresse dans ce cas est le numéro 5, une police avec un contour bleu et un remplissage blanc.

Dans ce cas, vous devez écrire le texte directement en haut de l’application, dans le champ qui dit « Écrivez ici ». Entrez-y le texte que vous souhaitez personnaliser et vous pourrez voir son apparence dans les différents formats. Ensuite, allez au numéro 5 et appuyez sur l’icône WhatsApp à droite pour la partager sur la plateforme de messagerie.

Encore une fois, si l’autre utilisateur possède un appareil non pris en charge, comme un iPhone, il ne pourra pas voir l’esthétique originale de votre texte. Là encore, on retrouve des publicités dans l’application, bien qu’elles ne soient pas trop gênantes.

Polices

La dernière recommandation que nous voulons faire s’appelle Fonts et elle est également gratuite. En l’ouvrant pour la première fois, la première chose que nous trouvons est une publicité. Après quelques secondes, nous accédons enfin au catalogue de polices de texte que nous propose l’application.

Il existe des dizaines d’options disponibles, bien que celle qui nous intéresse soit la dernière, avec la disposition en bleu et l’intérieur en blanc. Comme dans l’application précédente, la première chose que vous devez faire est d’écrire le texte dans la barre « Votre texte ici ». Ce faisant, vous verrez à quoi ressemble ce texte dans les différentes polices. Ensuite, il vous suffit d’appuyer sur le bouton à droite de la source pour copier le texte ou le partager via WhatsApp.

Les polices nous offrent également une autre option pour écrire des lettres avec des couleurs dans WhatsApp. C’est par l’un des onglets en bas, celui avec la lettre A et l’icône d’un stylo. Ici, nous pouvons écrire du texte et sélectionner la couleur que nous voulons. Cependant, dans ce cas, ce qui est créé est une image dans laquelle le texte que vous avez créé apparaît, vous ne pouvez pas partager directement les paroles.

Comme vous pouvez le voir, les options pour écrire avec des lettres colorées sur WhatsApp sont, pour le moment, limitées. Il est tout de même intéressant de pouvoir compter sur ces applications gratuites pour personnaliser le texte et donner un autre regard à nos conversations.

Sujets connexes : WhatsApp