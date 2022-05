Tutoriel : Comment installer Ubuntu Server sur Raspberry Pi

Ubuntu est l’une des distributions Linux les plus populaires au monde. Cette distribution a plusieurs versions, la plus populaire étant pour Desktop mais il existe aussi une version destinée aux serveurs et mini serveurs.

Aujourd’hui, nous allons apprendre à installer facilement Ubuntu Server sur Raspberry Pi.

De tous les mini PC sortis ces dernières années, le Raspberry Pi est sans doute le projet le plus abouti. Bien que limité en termes de puissance de calcul, on peut créer des serveurs authentiques sur ce mini PC. En ce qui concerne les systèmes d’exploitation, il existe également une gamme de solutions.

Notre objectif aujourd’hui est de vous montrer comment installer facilement la dernière version d’Ubuntu Server sur Raspberry Pi.

Installer Ubuntu Server sur Raspberry Pi avec Raspberry Pi Imager

L’un des moyens les plus simples d’avoir Ubuntu Server sur un Raspberry Pi est d’utiliser l’outil Raspberry Pi Imager. L’outil est disponible pour Ubuntu, Windows et macOS. Vous pouvez télécharger l’outil ici.

Pour charger l’image sur une carte, exécutez simplement l’outil et choisissez Choisir le système d’exploitation.

L’outil propose plusieurs fonctions, mais pour ce tutoriel nous allons choisir l’option « Utiliser personnalisé – Sélectionner un .img personnalisé depuis l’ordinateur » (si nous avons déjà une image à charger)

Si nous ne l’avons pas, nous pouvons même choisir quel système d’exploitation télécharger. Le système récupère le système sur Internet et le place sur le mini PC.

Après avoir indiqué l’image, choisissez sur quelle carte nous voulons enregistrer l’image, puis cliquez simplement sur Écrire.

Une fois l’image copiée, ils doivent démarrer le système et s’authentifier initialement à l’aide des informations d’identification ubuntu/ubuntu. Le système vous demandera immédiatement de changer le mot de passe.

Une fois cela fait, le système est entièrement prêt à fonctionner.