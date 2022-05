Rocky Skull et Poop Cupcake : voici comment créer ces nouveaux émojis exclusifs

Vous pouvez maintenant essayer tous les nouveaux émojis disponibles dans la « Emoji Kitchen » de Gboard.

« Emoji Kitchen » de Gboard est, sans aucun doute, l’une des fonctionnalités les plus curieuses et les plus amusantes de l’application clavier Google ces dernières années. Grâce à lui, il est possible de créer de nouveaux emojis à partir de la combinaison d’autres existants, pouvant générer des milliers de créations.

De temps en temps, Google met à jour son application clavier pour introduire de nouvelles « recettes » dans sa cuisine emoji. A cette occasion, l’appli a préparé l’arrivée de l’été avec une nouvelle collection des plus curieuses.

Ce sont tous les nouveaux emojis que vous pouvez créer avec la « cuisine » de Gboard

La nouvelle collection d’emojis a été découverte par les gens d’Emojipediaqui a une énorme liste avec toutes les combinaisons possibles dans l’application.

Comme expliqué, les nouveaux emojis sont disponibles dans la dernière version bêta disponible de Gboard pour Android, et ils incluent les éléments suivants :

Comme toujours, pour pouvoir générer un emoji à partir d’une combinaison, il vous suffit d’ouvrir le menu emoji du clavier Gboard et de sélectionner l’un des emojis. S’il existe des combinaisons disponibles, elles apparaîtront en haut et pourront être envoyées sous forme d' »stickers » via nos applications de messagerie ou réseaux sociaux préférés. Avant de le faire, oui, n’oubliez pas de revoir la signification des emojis pour comprendre ce que chacun signifie.

Rubriques connexes : Android