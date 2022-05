IONIQ 5 Robotáxi : Comment Hyundai imagine sa voiture avec conduite autonome niveau 4

Nous sommes encore à quelques années de voir les voitures sur nos routes disposer d’une pleine autonomie de décision. Cependant, ce ne sera pas faute de technologie et les marques automobiles imaginent déjà comment leurs voitures navigueront avec des passagers à bord. Hyundai a collaboré avec Motional pour développer le IONIQ 5 Robotáxi, en l’équipant d’une technologie de conduite autonome de pointe.

Feriez-vous confiance à des systèmes de conduite sans intervention humaine active pour vous conduire ?

Hyundai a maintenant lancé une campagne mondiale avec la devise « L’innovation commence, à partir de choses très humaines ». En effet, l’entreprise sud-coréenne souhaite partager sa vision sur les robotaxis autonomes. Motional, un leader mondial de la technologie de conduite autonome, s’associera à des services de transport privés pour déployer des véhicules autonomes de niveau 4 dans les principales villes des États-Unis d’Amérique (USA) à partir de 2023.

Le robotáxi 100 % électrique IONIQ 5, dévoilé pour la première fois à l’IAA Mobility 2021, est un véhicule autonome SAE de niveau 4 qui peut fonctionner en toute sécurité sans conducteur. Pour faire du robotaxi une réalité, Hyundai et Motional assimilent ce crossover à du matériel et des logiciels capables de fournir un fonctionnement sûr et autonome.

Selon l’entreprise, le robotáxi IONIQ 5 est « une solution de mobilité avec l’humanité à l’intérieur – et pas seulement sans conducteur humain ».

Ainsi, cette technologie vise à avoir un véhicule entièrement autonome, mais qui conserve une touche humaine.

Cette idée est également renforcée par les deux vidéos de la campagne lancée récemment, qui mettent l’accent sur les qualités humanistes des robotaxis, démontrant comment ils adoptent des comportements de conduite sûrs et qui protègent les passagers.

Une conduite autonome plus sûre que la conduite humaine ?

Dans le premier épisode, une ingénieure travaillant dans un laboratoire pour le robotáxi IONIQ 5 s’inspire de ses souvenirs d’enfance de son père conduisant toujours prudemment et en toute sécurité. Une telle expérience l’aide à réaliser la vision de ce que signifie réellement conduire en toute sécurité.

Dans la vidéo, on voit déjà la voiture autonome reconnaître des facteurs et des variantes de la conduite quotidienne, comme le cycliste qui approche, le véhicule d’urgence qui doit être prioritaire, voire les actions de la voiture elle-même pour se déplacer en toute sécurité face à la circulation en sens inverse.

Autonomie pour tous : Pourquoi avoir un permis de conduire dans un futur proche ?

Le deuxième épisode commence par montrer un adolescent passionné par l’ingénierie robotique se promenant avec des amis dans le robotáxi IONIQ 5 après l’école. Ils sont surpris et ravis de voir que la voiture roule toute seule et l’un d’eux finit par déboucler sa ceinture de sécurité, ce qui fait que la voiture l’avertit de la boucler à nouveau, comme le feraient les parents s’ils étaient présents.

La vidéo montre comment le robotaxi autonome représente une solution de mobilité que n’importe qui, y compris les adolescents, les personnes handicapées et les personnes âgées, peut voyager en toute sécurité en toutes circonstances.

Hyundai et Motional prévoient de lancer le transport public de passagers sur le robotaxi IONIQ 5 en 2023. Dans un premier temps, ce sera à Las Vegas, puis l’idée est de s’étendre aux grandes villes américaines. Le monde suit peu après.