Vehicle-to-Everything – Comment Hyundai veut étendre ses solutions énergétiques

L’un des défis auxquels les voitures électriques sont confrontées partout dans le monde est la surcharge des réseaux électriques locaux. C’est pourquoi les constructeurs doivent également créer des solutions parallèles au développement des voitures qui aident à minimiser ce problème.

Hyundai Motor développe la technologie Vehicle-to-Everything (V2X), dans le but de renforcer l’utilité des énergies renouvelables et, par conséquent, de réduire la tension sur les réseaux électriques locaux. Actuellement, un projet énergétique pionnier est déjà en cours de développement dans la ville néerlandaise d’Utrecht entre Hyundai et We Drive Solar.

Vehicle-to-Everything, la solution énergétique de Hyundai

Hyundai s’engage à créer des solutions énergétiques qui contribueront positivement à réduire l’impact et la surcharge des réseaux électriques locaux et le fait à travers le développement de la technologie Vehicle-to-Everything (V2X). V2X est une innovation technologique qui vise à intégrer davantage les énergies renouvelables et les véhicules électriques (VEB) dans la société.

L’une des caractéristiques de cette technologie est le Vehicle-to-Grid (V2G), une solution qui permet de fournir à un réseau électrique l’énergie déjà stockée dans les batteries des véhicules électriques. En plus de stabiliser le réseau, l’énergie stockée dans les batteries permet de gérer la demande d’énergie pendant les heures de pointe et dans les situations d’urgence.

Hyundai travaille actuellement sur deux projets pilotes V2X aux Pays-Bas et en Allemagne avec des flottes de modèles Hyundai IONIQ 5 équipés du logiciel V2G.

L’intégration des véhicules électriques à batterie dans le réseau modifiera radicalement le paysage énergétique. La technologie V2G sera ainsi une solution qui permettra aux propriétaires de ces véhicules d’avoir l’opportunité de contribuer activement à la stabilisation de leur réseau local, mais sera également un facteur déterminant pour l’approvisionnement stabilisé en énergie renouvelable.

Le réseau distribue directement l’énergie solaire ou éolienne renouvelable aux utilisateurs et avec l’application du V2G, l’énergie peut être stockée dans des BEV et retransférée vers le réseau lorsqu’elle ne peut pas être produite, par exemple la nuit, lorsqu’il n’y a pas de vent ou même en les heures de pointe.

« Progrès pour l’humanité »

Les technologies V2G profitent à la fois aux propriétaires de BEV et à des sociétés entières qui disposent d’un système énergétique partagé. De cette manière, cette initiative s’inscrit et renforce la vision « Progrès pour l’humanité » de Hyundai.

Afin de prendre en charge la technologie V2G, les BEV doivent être équipés du matériel approprié, y compris un chargeur bidirectionnel qui permet à l’énergie de circuler vers et depuis la batterie, et du logiciel approprié pour contrôler la décharge.

Ce transfert d’énergie dans les deux sens favorise une consommation d’électricité plus active, les BEV pouvant également avoir une autre vocation que le transport de personnes. Étant donné que seul un certain pourcentage de la capacité de la batterie est utilisé pour la conduite, l’énergie stockée restante peut être renvoyée au réseau pour être utilisée par les services de distribution d’électricité locaux.

Alors que les pays mettent de plus en plus en œuvre de nouvelles sources d’énergie renouvelables, la technologie V2G contribuera à réduire l’impact du changement climatique. Au lieu de dépendre de centrales électriques, qui génèrent davantage de pollution atmosphérique, le réseau peut être alimenté par l’énergie stockée dans des batteries BEV générées à partir de l’énergie solaire ou éolienne.

Les BEV ne se contentent pas de transférer de l’énergie au réseau, ils peuvent également alimenter les maisons et les bâtiments.

Hyundai et We Drive Solar lancent le système énergétique du futur

La technologie Vehicle-to-Grid ouvre les portes à d’innombrables possibilités et c’est dans ce sens que Hyundai et We Drive Solar ont créé un projet de mobilité innovant dans la ville néerlandaise d’Utrecht.

Hyundai proposera 25 unités de la Hyundai IONIQ 5 équipées de la technologie Vehicle-to-Grid (V2G). Ainsi, Utrecht sera la première ville au monde à mettre en œuvre la technologie V2G à grande échelle, faisant avancer son ambition de devenir la première région au monde avec un écosystème énergétique bidirectionnel.

Le programme a débuté dans le bâtiment CAB du nouveau quartier de développement Cartesius aux Pays-Bas. Ce projet ambitieux vise à intégrer la durabilité et la santé publique à l’innovation et à la mobilité.

Grâce à la technologie unique Vehicle-to-Grid, We Drive Solar peut utiliser des véhicules pour stocker de l’énergie durable à grande échelle, en commençant par 25 véhicules et en progressant tout au long de l’année jusqu’à 150 unités Hyundai IONIQ 5. Avec Hyundai, nous ferons d’Utrecht la première ville et région dotée d’un écosystème énergétique bidirectionnel.

| Dit Robin Berg, directeur de We Drive Solar.

