Astuce : Comment utiliser les nouvelles réactions dans les messages WhatsApp

La grande nouveauté de la semaine dernière a été le lancement de réactions sur WhatsApp. Ceux-ci ne sont pas arrivés seuls, mais ils constituent l’amélioration la plus importante que ce service de Meta a présentée aux utilisateurs.

C’est une nouveauté qui peut être explorée par tout le monde et qui apporte de nouvelles façons aux utilisateurs de s’exprimer dans leurs conversations. Voici comment vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité dans WhatsApp.

De nombreux services de messagerie présents sur Internet permettent aux utilisateurs de donner leur avis sur chaque message qu’ils reçoivent. C’est une façon directe de donner une réaction immédiate à ce qu’ils viennent de recevoir et veulent transmettre.

WhatsApp a cette fonctionnalité en test depuis un certain temps, mais elle n’a été publiée que maintenant dans le monde entier. La dernière version de l’application pour ce service dispose déjà de cette nouvelle fonctionnalité et est prête à être utilisée par tous les utilisateurs.

Pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, il vous suffit d’appuyer en continu sur le message auquel vous souhaitez réagir. Cela fera apparaître la liste des emojis pouvant être utilisés, qui pour l’instant sont limités aux 6 disponibles (👍❤😂😮😥🙏) dans la version initiale de cette fonctionnalité.

Lors du choix de l’un de ces emojis, il sera montré aux participants à la conversation WhatsApp et sera également présent dans la conversation. Chacun peut contribuer par ses réactions et ainsi améliorer la conversation qui s’établit entre tous.

En cliquant sur l’une de ces réactions, les utilisateurs pourront voir qui les a attribuées dans la conversation, soit par qui les a envoyées, soit par type. Ici, vous pouvez également supprimer tout emoji que vous avez envoyé à un message de la conversation en cours.

WhatsApp va certainement explorer encore plus loin cette nouveauté et élargir les réactions aux messages. La première étape consistera à augmenter les emojis disponibles (👍❤😂😮😥🙏) et à les étendre plus tard à d’autres domaines de ce service de messagerie Meta.