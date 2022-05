La NASA a découvert comment le soleil pouvait alimenter la Terre avec une énergie illimitée

Les scientifiques de la NASA ont résolu un mystère vieux de 60 ans sur les explosions sur le Soleil. Ainsi, l’agence spatiale a annoncé qu’il existe un type d’éruption solaire qui dure quelques minutes et produit suffisamment d’énergie pour alimenter la Terre pendant 20 000 ans à un rythme prévisible et rapide.

Les scientifiques tentent de comprendre le processus, appelé reconnexion magnétique rapide, depuis plus d’un demi-siècle, et les chercheurs de la NASA viennent peut-être de le découvrir.

Une reconnexion magnétique rapide peut apporter une énergie illimitée à la Terre

Le Soleil pourrait être une source d’énergie inépuisable. Et la Terre a de la chance d’avoir une étoile comme le Soleil. En fait, c’est sur cette réalité cosmique qu’a été menée une nouvelle enquête qui pousse à la recherche d’une énergie illimitée.

Cette découverte pourrait fournir de nouvelles informations sur les processus qui pourraient avoir des applications pratiques sur Terre, comme la fusion nucléaire, qui vise à exploiter le même type d’énergie que le Soleil et les étoiles. Cela pourrait également permettre des prévisions plus précises des tempêtes géothermiques, qui peuvent affecter les équipements électroniques tels que les satellites.

En fin de compte, si nous pouvons comprendre comment fonctionne le lien magnétique, nous pouvons alors mieux prédire les événements qui pourraient nous affecter sur Terre, tels que les tempêtes géomagnétiques et les éruptions solaires. Et si nous pouvons comprendre comment la liaison commence, cela aidera également la recherche énergétique car les chercheurs pourraient mieux contrôler les champs magnétiques dans les dispositifs de fusion.

A expliqué Barbara Giles, scientifique du projet chez MMS et chercheuse au Goddard Space Flight Center de la NASA.

Les scientifiques de la NASA de sa mission magnétosphérique multi-échelle (MMS) ont développé une théorie qui explique les processus qui se produisent lors de la reconnexion magnétique rapide, le nom donné au type de liaison magnétique beaucoup plus rapide. Ils ont publié leurs découvertes dans un article de la revue Nature Communications.

La reconnexion magnétique se produit dans le plasma, qui se forme lorsque le gaz a été suffisamment excité pour briser ses atomes, laissant derrière lui des électrons chargés négativement et des ions chargés positivement. Au cours du processus, le plasma convertit rapidement l’énergie magnétique en chaleur et en accélération.

La reconnexion magnétique rapide, en particulier, a intrigué les scientifiques en grande partie en raison de la nature prévisible dans laquelle elle se produit.

Nous savons depuis un certain temps que la reconnexion rapide se produit à un rythme qui semble assez stable. Mais ce qui motive vraiment ce rythme était un mystère jusqu’à présent.

dit Gilles.

Effet Hall : enquêter sur les processus du système solaire

La nouvelle recherche indique que la reconnexion rapide ne se produit que dans les plasmas sans collision – un type de plasma dont les particules sont étalées au point où elles n’entrent pas en collision les unes avec les autres. Dans l’espace, où se produit une reconnexion magnétique rapide, la plupart des plasmas sont dans cet état sans collision.

Comme l’a expliqué la NASA, la nouvelle théorie suggère également que la reconnexion rapide est accélérée par l’effet Hall, qui décrit l’interaction entre les champs magnétiques et les courants électriques. Lors d’une reconnexion magnétique rapide, les ions et les électrons se déplacent séparément et l’effet Hall commence à créer un vide énergétique instable qui conduit à la reconnexion.

La pression des champs magnétiques environnants provoque l’implosion du vide énergétique, qui libère violemment d’énormes quantités d’énergie à un rythme prévisible.

Le plasma est très sensible aux champs magnétiques, c’est pourquoi les réacteurs à fusion nucléaire, appelés tokamaks, utilisent de puissants aimants pour maintenir le plasma pendant la réaction de fusion.

La prochaine étape pour les scientifiques du MMS de la NASA est de tester leur théorie à l’aide de quatre engins spatiaux en orbite autour de la Terre dans une formation pyramidale, leur permettant d’étudier le processus de reconnexion dans des plasmas sans collision à des résolutions plus élevées que ce qui serait autrement possible dans le terre.

Les résultats pourraient aider à libérer le potentiel de la fusion nucléaire, qui promet de fournir une énergie durable illimitée ici sur Terre.