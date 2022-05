Astuce : Comment avoir déjà le nouveau changement que Google a apporté à Chrome sur Android

Google se concentre sur l’amélioration du navigateur Chrome, quelle que soit la plate-forme sur laquelle il est utilisé. Cette proposition est déjà la plus utilisée sur Internet et le choix évident pour tous ceux qui souhaitent naviguer sur le plus grand réseau du monde.

Avec des changements simples mais très efficaces, Google a su répondre à ce désir. La preuve en est maintenant avec un changement presque invisible sur Android, mais qui a un impact important. Voyez comment vous pouvez déjà avoir ce changement et améliorer encore Chrome.

L’interface de Chrome est l’un de ses grands atouts créés par Google. Avec une simplicité unique, les utilisateurs peuvent obtenir toutes les informations ou gérer ce navigateur en quelques clics de souris sans aucun effort.

Comment apporter le changement à tout le monde ?

Avec une nouveauté intéressante, Google a préparé un changement qui est arrivé avec la version 101 de ce navigateur. Il donne à l’utilisateur la liberté de choisir les éléments qu’il peut avoir dans la barre Chrome sur Android. Pour l’activer, commencez par ouvrir l’adresse chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-customization.





Cette option doit être désactivée et l’utilisateur n’a qu’à la rendre active. Chrome demandera alors à l’utilisateur de redémarrer, ce qui devrait être fait immédiatement pour rendre cette option immédiatement prête à l’emploi.

Choisissez ce qu’ils veulent dans l’interface Android

Maintenant que cette fonctionnalité est activée, l’utilisateur peut choisir le bouton qu’il souhaite activer à côté de la barre d’adresse. Cette option donne aux utilisateurs la liberté de choisir ou de laisser Chrome prendre cette décision. Ouvrez ensuite le menu supérieur d’Android et choisissez l’option Paramètres.





Continuez la configuration, puis choisissez l’option de raccourci de la barre d’outils. Ici, vous avez 4 options, et seule celle que vous voulez activer doit être choisie. Chrome vous donne le choix entre la recherche vocale, le partage ou le nouvel onglet. Il y a encore il y a aussi l’option Basé sur l’utilisation.

Découvrez à quoi ressemblera cette nouvelle fonctionnalité dans Chrome

Le changement est immédiat et donne à l’utilisateur la liberté de choisir ce qu’il veut. Bien sûr, donner à Chrome la possibilité de le configurer en fonction de l’utilisation est l’option la plus simple et celle qui donne le plus de liberté de changement en fonction de ce qui est utilisé par chaque utilisateur.





Ceux qui le souhaitent, en fonction de chaque goût, peuvent choisir le bouton qui leur convient le mieux. De cette façon, l’interface est parfaitement ajustée à chaque goût et à chaque utilisation spécifique.

C’est un changement que Google n’a pas encore annoncé pour Chrome sur Android. En attendant, ils peuvent déjà avoir accès à cette nouveauté et utiliser l’interface de ce navigateur de manière encore plus dédiée et personnalisée.