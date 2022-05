Comment changer la taille des icônes de votre mobile Android individuellement

Découvrez comment changer la taille des icônes individuellement grâce au lanceur Nothing OS, Nothing Launcher.

Les lanceurs Android vous permettent de personnaliser entièrement votre appareil mobile en modifiant le fond d’écran, la disposition des icônes ou leur style.

Ainsi, pratiquement tous les lanceurs actuels vous permettent de personnaliser les icônes de votre smartphone grâce à des packs gratuits et payants, que vous pouvez trouver dans le Google Play Store, mais ce que vous ne pouvez pas faire, c’est changer la taille de chaque icône individuellement.

Eh bien, c’était jusqu’à maintenant, car nous allons ensuite vous expliquer comment modifier individuellement la taille des icônes de votre mobile Android.

Ainsi, vous pouvez personnaliser la taille de chacune des icônes et des dossiers sur votre écran d’accueil

La première chose que vous devez faire pour pouvoir changer individuellement la taille des icônes sur l’écran d’accueil de votre mobile est de télécharger et d’installer le lanceur Nothing OS, quelque chose que vous pouvez faire à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons à A la fin de cet article, la version d’Android qui embarquera le premier smartphone de la nouvelle société de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, le Nothing Phone (1).

En ce sens, il faut préciser que, pour le moment, ce launcher n’est compatible qu’avec les Samsung Galaxy S21 et Galaxy S22, les Google Pixel 5 et Pixel 6.

Une fois que vous avez installé le lanceur Nothing OS, vous pouvez modifier la taille de n’importe quelle icône ou dossier simplement en appuyant longuement dessus et en cliquant sur le bouton qui apparaît à gauche dans la barre supérieure, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous laissons vous sur ces lignes. Une fois cela fait, l’icône augmentera automatiquement sa taille, même si, pour l’instant, vous ne pourrez pas choisir la taille que vous souhaitez donner à l’icône ou au dossier, mais seulement choisir entre la taille normale et la grande.

Cette nouvelle fonctionnalité du lanceur Nothing vous permettra de mettre en évidence certaines applications ou dossiers afin qu’il vous soit plus facile de les reconnaître en un coup d’œil et d’y accéder rapidement et facilement.

Rubriques connexes : Personnalisation