Comment mettre à jour votre ancien mobile vers Xiaomi 12.5

Découvrez si vous pouvez mettre à jour votre ancien mobile vers MIUI 12.5 pour résoudre les problèmes de MIUI 12

Cela nous arrive dans de nombreux aspects de notre vie. Nous voulons être à jour. Nous voulons acheter une maison avec de nouveaux meubles, une voiture à la pointe de la technologie, ou des vêtements ou d’autres articles de mode. Nous prenons également ce désir d’être à jour pour les appareils mobiles. Certains d’entre nous cherchent à toujours avoir la dernière version sur leur mobile.

Malheureusement, les opérateurs arrêtent de mettre à jour nos appareils mobiles plus tôt que prévu. Notre ancien terminal peut toujours être utile même si l’entreprise décide de ne pas le mettre à jour. Pour cette raison, nous pouvons choisir parmi plusieurs options pour mettre à jour notre appareil, mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur la façon de mettre à jour notre ancien mobile vers MIUI 12.5.

Sortez de MIUI 12 et de ses problèmes en mettant à jour depuis notre terminal

Tout ce qui brille n’est pas or, et donc Xiaomi nous a surpris avec sa mise à jour vers Miui 12. MIUI 12 a posé des problèmes à nos mobiles. Après avoir vu comment plus de problèmes ont été trouvés au fil du temps, Xiaomi a décidé de créer MIUI 12.5 dans le but de résoudre les problèmes qui existaient avec la version précédente. Le seul problème est que cette version n’est pas disponible pour tous les appareils. Vérifions si le nôtre peut en faire partie.

Pour ce faire, nous allons à notre terminal et nous allons changer la région de notre terminal. Idéalement, regardez la région de l’Inde car c’est généralement l’une des plus à jour en ce moment. Pour ce faire, nous suivons ces étapes :

Nous glissons vers les paramètres de notre mobile.

Si nous descendons, nous appuyons sur des paramètres supplémentaires.

Une fois à l’intérieur, nous verrons la région.

Nous avons changé la région de l’appareil en Inde.

Changé la région, nous vérifions les mises à jour.

Si la mise à jour nous saute, nous aurons réussi cette étape et nous n’aurons rien d’autre à faire pour mettre à jour notre appareil. Sinon, nous expliquerons les autres options ci-dessous.

Mise à jour vers MIUI 12.5 depuis le site Web de Xiaomi

Une autre option que nous avons est de mettre à jour notre terminal en accédant directement au site Web de Xiaomi. Grâce à ce site Web, nous rechercherons notre terminal et nous chercherons à télécharger la version la plus récente de MIUI. Dans ce cas, nous rechercherons qu’il s’agit de MIUI 12.5. Nous le faisons directement depuis notre mobile pour télécharger la rom dans notre terminal.

Une fois le téléchargement terminé, nous devrons nous rendre sur notre terminal et suivre ces étapes :

Nous cliquons sur les options.

Passons à notre appareil.

Dans cette option, cliquez sur la version MIUI.

Cliquez sur les trois points d’option dans la nouvelle fenêtre.

Nous marquons l’option de sélectionner un package de mise à jour.

Nous cherchons la mise à jour.

Ensuite, nous attendons que la mise à jour soit installée et nous aurons téléchargé le terminal. Si aucune mise à jour n’est disponible, cela signifie que notre appareil n’a plus de versions non officielles à télécharger. Nous nous retrouverons donc officiellement sans la dernière version de Miui.

Il y a toujours une alternative, pour ne pas avoir notre terminal obsolète, mais dans ce cas cela nécessite d’installer des roms personnalisées. Pour cela, nous devrons également déverrouiller le chargeur de démarrage et installer un outil tel que TWRP. Comme nous pouvons le voir, c’est quelque chose d’avancé à faire et que nous ne recommandons pas à moins d’avoir des connaissances suffisantes.

