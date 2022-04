Conseil : Comment prendre une capture d’écran dans Android Auto pour pouvoir la partager

Tout le monde connaît Android Auto et ce qu’il peut apporter aux utilisateurs, en particulier ceux qui conduisent et dépendent de ce système. Sa liste d’applications offre des fonctionnalités importantes et permet aux conducteurs de se concentrer sur la route.

Quelque chose que beaucoup voudront peut-être utiliser est le partage d’images que propose Android Auto. Ce n’est pas impossible et c’est même simple à faire, il suffit de savoir le faire. Découvrez comment prendre une capture d’écran sur Android Auto pour pouvoir la partager.

La plupart des produits Google permettent aux utilisateurs de capturer des images, généralement de manière simple. Cette capacité permet aux utilisateurs de partager ce qui apparaît sur leurs écrans, que ce soit dans des situations problématiques ou simplement pour montrer aux autres.

Activer le mode développeur dans Android Auto

Pour prendre une capture d’écran sur Android Auto, vous devez d’abord activer le mode développeur dans cette application. C’est une étape souvent vue dans les produits Google et ici ne fait pas exception. Ouvrez donc Android Auto, puis faites défiler vers le bas des options.

Dans la zone de version, appuyez plusieurs fois jusqu’à ce que les informations sur le mode programmeur s’affichent. Une alerte s’affichera lorsqu’il reste quelques temps à débloquer et à la fin une demande d’autorisation s’affichera, que vous devrez accepter.

Partager la capture d’écran avec Google

Maintenant que le mode développeur est actif, vous devez choisir le menu dans cette zone chaque fois que vous souhaitez prendre une capture d’écran. Lorsque vous ouvrez ce menu, vous aurez accès à l’option Paramètres du développeur, que vous devez ouvrir.

Ils doivent suivre cette étape, bien sûr, avec leur smartphone connecté à la voiture et avec l’écran qu’ils souhaitent capturer. Après la capture, Android demandera à l’utilisateur comment il souhaite partager l’image, c’est la seule option. La façon de l’enregistrer est de le télécharger sur Google Photos ou un autre service cloud.

Avec cette image présente du côté de l’utilisateur, il ne reste plus qu’à la partager avec qui veut. Comme vous pouvez le voir, il est très simple de faire ce processus, que vous répétez quand vous le souhaitez, avec la même simplicité que celle attendue.