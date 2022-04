Ubuntu 22.04 LTS : Comment changer les couleurs du système ?

Le nouveau Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish est récemment sorti. En plus de plusieurs nouveautés au niveau logiciel, cette nouvelle version se démarque par ses améliorations de performances. Si vous ne l’avez pas encore essayé, voici de l’aide.

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre comment changer les couleurs du nouvel Ubuntu.

Comme mentionné, le nouvel Ubuntu 22.04 est livré avec une vaste gamme d’améliorations, y compris un nouveau sélecteur d’espace de travail horizontal et un lanceur d’applications, de nouvelles couleurs de surbrillance de l’interface utilisateur, la prise en charge de RDP et le noyau Linux 5.15. De plus, comme il s’agit d’une version LTS (support à long terme), elle bénéficie d’un support pendant 5 ans.

Changer les couleurs dans Ubuntu 22.04 LTS

La couleur violette est l’une des caractéristiques d’Ubuntu. Cependant, il est possible de changer pour une couleur que vous préférez. Pour changer les couleurs d’Ubuntu, vous devez commencer par aller dans Paramètres. L’un des moyens les plus rapides consiste à cliquer sur le bouton gauche de la souris sur le bureau et à choisir Afficher les paramètres

Choisissez ensuite l’option Apparence sur le côté gauche, puis choisissez la couleur souhaitée sur le côté droit. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez un style clair ou foncé.

Il est également possible de choisir la taille des icônes, leur position, de modifier le niveau du dock, etc.

Et c’est tout! Dans les prochains tutoriels, nous continuerons à explorer cette nouvelle version d’Ubuntu. N’oubliez pas que cette nouvelle version a une apparence moins lourde, avec la disponibilité d’un nouvel ensemble de couleurs qui rendent la navigation plus intuitive. Un nouvel ensemble de fonds d’écran et un nouveau logo sont également disponibles. L’interface utilisateur de GNOME Shell est également simplifiée dans cette version.

