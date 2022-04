Conseil : Découvrez comment vous pouvez supprimer définitivement votre compte Twitter

Maintenant qu’il est sur le point de subir de profondes mutations, Twitter risque de perdre l’intérêt de nombreux utilisateurs. Sous couvert de liberté d’expression, on peut dire beaucoup de choses, ce qui n’est pas forcément du goût de tout le monde.

Bien sûr, comme tout autre service, Twitter permet aux utilisateurs de supprimer leurs comptes, mettant ainsi fin à leur présence sur ce réseau social. Voyez comment vous pouvez le faire rapidement et supprimer votre compte Twitter.

La suppression d’un compte Twitter est simple et rapide, mais certains détails importants y sont associés. Le plus important est que le compte et les données de l’utilisateur ne soient pas supprimés immédiatement. Il est désactivé pendant 30 jours et peut être récupéré à tout moment.

Ce processus est simple et accessible à tous. Cliquez simplement sur l’avatar du compte dans le fil d’actualité. Cela ouvrira le menu Twitter et donnera accès à la liste des options qui cherchent à supprimer le compte de ce réseau social.

Ici, dans la liste présentée, vous devez choisir l’option Configuration et confidentialité. Cela leur ouvre un chemin direct pour accéder à la liste de toutes les options qu’ils peuvent modifier dans les paramètres de Twitter.

Pour continuer, vous devez choisir la première option disponible, appelée Votre compte. Ici, dans les options associées au compte Twitter, vous devez choisir l’option Désactiver le compte pour poursuivre le processus que vous avez commencé auparavant.

Enfin, et pour finir de le supprimer du compte, vous devez confirmer que vous souhaitez vraiment franchir cette étape. Ils disposent d’informations importantes sur la récupération du compte s’ils le souhaitent et sur la manière dont ils peuvent sauvegarder les données du compte s’ils le souhaitent. Entrez ensuite le mot de passe du compte et le processus se termine.

N’oubliez pas que vous pouvez annuler cette décision pendant 30 jours, simplement en vous reconnectant à votre compte Twitter. De cette façon, tout redevient normal et le compte est à nouveau actif pour l’utilisateur.