Comment installer Android 13 sur un mobile compatible

Avez-vous un mobile compatible ? Voici les étapes à suivre pour installer Android 13 sur votre mobile.

Android 13 est une réalité. Google a présenté par surprise la nouvelle version du système, officialisant les principales nouveautés qui arriveront sur les téléphones mobiles au cours du second semestre de cette année.

Comme à son habitude, Google a mis à disposition des utilisateurs la possibilité de tester Android 13 via un programme bêta. Si vous avez l’un des mobiles compatibles, nous allons vous expliquer comment installer Android 13.

Téléphones portables compatibles avec Android 13

Initialement, seul Android 13 peut être installé sur les appareils Pixel. Et pas du tout : il existe au total huit modèles différents dans lesquels la nouvelle version peut être installée :

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

Il est également possible de tester les nouvelles fonctionnalités de l’émulateur Android officiel, ceci étant le moyen le plus recommandé pour découvrir Android 13 sans mettre notre appareil personnel en danger.

Installer Android 13 manuellement

Avant de commencer à voir les étapes d’installation d’Android 13, il est pratique de s’assurer que nous remplissons l’une des conditions essentielles, telles que l’installation des pilotes de notre appareil – normalement, ils sont installés automatiquement lors de la connexion du mobile à l’ordinateur pour le première fois – dans un ordinateur, ainsi que les pilotes ADB.

Ceci fait, qui servira également à effectuer d’autres procédures avancées sur Android, nous pouvons continuer, mais pas avant de rappeler qu’il n’est pas recommandé d’installer Android 13 sur des appareils qui vont être utilisés au quotidien, puisque ces versions préliminaires sont destinés à être utilisés par les développeurs et les utilisateurs avancés.

Il est possible d’installer Android 13 de plusieurs manières différentes : via son fichier OTA, ou via son image d’usine complète. Dans ce cas, nous optons pour la première des options, bien que le processus soit le même dans tous les cas et que seul le type de fichier à télécharger change. Cela dit, nous pouvons commencer :

La première consistera à télécharger le package OTA correspondant à votre appareil. Tous sont disponibles sur le site Web du développeur Android, classés en fonction de l’appareil auquel ils appartiennent, de la date et de la version sur laquelle ils sont basés.

Connectez votre appareil à votre ordinateur avec le débogage USB activé, et via une fenêtre de commande (CMD sous Windows et Terminal sous macOS ou Linux), exécutez la commande « adb devices ». Si le numéro de série du terminal apparaît, tout est correct pour continuer.

Éteignez le téléphone et démarrez manuellement en mode bootloader – généralement en maintenant les boutons d’alimentation et de volume enfoncés lors de la mise sous tension – ou via la commande « adb reboot bootloader ».

Vous devez maintenant accéder au mode de récupération : pour ce faire, descendez par les touches de volume de l’appareil jusqu’à ce que vous soyez au-dessus de « Mode de récupération », et accédez-y via le bouton d’alimentation –Power– du terminal.

L’appareil redémarrera, mais démarrera sur un écran affichant l’image d’Andy à côté d’un panneau d’avertissement rouge. Vous devrez appuyer et maintenir le bouton d’alimentation et, environ une seconde plus tard, le bouton d’augmentation du volume, pour pouvoir entrer dans la récupération du système.

En naviguant dans les touches de volume, nous devons nous positionner au-dessus de l’option «Appliquer la mise à jour depuis ADB», et accéder via le bouton d’alimentation. Nous pouvons maintenant procéder à l’installation de l’OTA à partir de la fenêtre de commande.

Sur l’ordinateur, à l’intérieur de la fenêtre de commande et avec l’appareil toujours connecté via USB, vous devrez utiliser la commande « adb sideload [ARCHIVO OTA].zip“, étant [ARCHIVO OTA] le chemin du fichier de mise à jour téléchargé. Si tout est correct, nous verrons comment le processus d’installation commence.

Une fois terminé, l’appareil redémarrera automatiquement, en démarrant dans la nouvelle version du système que nous venons d’installer.

C’est tout. Lorsque le processus sera complètement terminé, il sera possible de commencer à profiter de l’actualité d’Android 13. Une fois que Google aura publié les prochaines versions préliminaires, il ne sera plus nécessaire de recommencer ce processus, mais chaque mise à jour arrivera via OTA.

Installez Android 13 via le programme bêta

Depuis la sortie de la première version bêta d’Android 13, il est possible de s’inscrire au programme bêta d’Android pour recevoir la mise à jour via OTA sur l’appareil compatible.

Avant de vous inscrire, veuillez noter que vous ne pourrez pas vous désabonner et revenir à une version publique stable d’Android sans d’abord supprimer toutes les données enregistrées localement sur l’appareil. De plus, il est possible d’avoir des problèmes pour restaurer une sauvegarde en raison d’une incompatibilité des données entre différentes versions.

