Comment installer facilement le nouveau Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Le nouvel Ubuntu 22.04 est livré avec une vaste gamme d’améliorations, y compris un nouveau sélecteur d’espace de travail horizontal et un lanceur d’applications, de nouvelles couleurs de surbrillance de l’interface utilisateur, la prise en charge de RDP et le noyau Linux 5.15. De plus, comme il s’agit d’une version LTS (support à long terme), elle bénéficie d’un support pendant 5 ans.

Mais le plus spectaculaire de cette nouvelle version, c’est la fluidité ! Apprenez à installer pour essayer.

Étape par étape pour installer Installer Ubuntu 22.04 LTS

Après avoir appris ici comment créer une machine virtuelle pour la nouvelle Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish, nous allons aujourd’hui voir étape par étape comment l’installer.

Après avoir démarré le système en mode live, vous devez exécuter le raccourci Installer Ubuntu 22.04 LTS.

Étape 2) Choisissez ensuite la langue d’installation.

Étape 3) L’étape suivante consiste à choisir la disposition du clavier

Étape 4) Nous allons maintenant indiquer quel type d’installation nous souhaitons. Pour ce tutoriel, nous allons choisir Installation minimale. S’ils le souhaitent, ils peuvent indiquer que les mises à jour sont téléchargées pendant l’installation d’Ubuntu.

Étape 5) Comme nous allons faire l’installation à partir de zéro, nous indiquerons que nous avons l’intention de « Effacer le disque et installer Ubuntu ». Ensuite, cliquez simplement sur Installer maintenant.

Étape 6) Dans l’avant-dernière étape, indiquez l’emplacement…

Étape 7) Presque à la fin, indiquez votre nom, le nom de votre ordinateur et choisissez vos identifiants d’accès.

Et c’est fait ! Attendez maintenant quelques minutes que le système soit installé. Dans notre cas, cela a pris moins de 10 minutes, car nous avons choisi une installation minimale.

