Comment protéger votre entreprise contre le piratage de données

Le kidnapping des données d’une entreprise est devenu l’un des plus grands dangers auxquels une entreprise doit faire face. Bien connu était le cas de SEPE en 2021, qui a mis l’entité en échec pendant plusieurs jours et menacé sans cesser de verser des millions de prestations.

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut être affectée par une attaque empêchant l’accès aux données stockées sur le disque. Ce n’est pas quelque chose qui arrive aux autres, et cela n’arrive pas seulement aux grandes entreprises. En fait, les petits et moyens sont ceux qui souffrent le plus. Comment protéger nos ordinateurs de ces attaques ? Le ransomware, ou détournement de données, est un grand danger qu’il ne faut pas sous-estimer.

Comment fonctionnent les ransomwares ?

L’envoi de cette évolution d’un virus se fait généralement par email. Il peut se cacher derrière un fichier PDF sous forme de facture, chose qui a priori peut nous intéresser. Mais lorsqu’il est exécuté, nous avons déjà le problème, car le disque est accessible et une partie ou la totalité des informations qu’il contient sont cryptées. De la même manière, l’écran affiche un message d’avertissement dans lequel on nous dit ce qui vient de se passer ou peut même en empêcher l’accès complet.

L’objectif de qui est derrière est que vous payez. Ce n’est qu’alors que vous pourrez décrypter les fichiers, car la menace est de publier les données, avec le problème associé, ou de ne plus pouvoir y accéder. Si votre entreprise se consacre à la gestion de la paie, il ne fait aucun doute que l’attaque peut laisser les clients sans salaire jusqu’à ce qu’ils soient payés. Vous saurez que la publication de données personnelles peut entraîner une amende généreuse, et que vos clients ne vous feront plus confiance.

Payer est, selon les experts, ce qu’il ne faut jamais faire. En premier lieu, parce que l’organisation derrière elle continue d’être alimentée. Et aussi, parce qu’il n’est jamais garanti qu’après paiement vous recevrez la clé pour libérer le cryptage, vous seriez donc sans argent et sans données. Si vous n’avez pas fait de sauvegarde, il y a un problème.

Le plus conseillé est de déposer la plainte correspondante et de contacter votre société de sécurité, vous devriez en avoir une, afin qu’elle puisse vous fournir le correctif nécessaire pour résoudre ce désagrément. Évidemment, s’il y a eu attentat, c’est parce qu’il y a une vulnérabilité antérieure, en plus d’une certaine négligence de la part de quelqu’un. C’est là que nous devons agir pour empêcher qu’une attaque de ransomware ne devienne une réalité.

Comment se protéger du piratage de données ?

Eviter ce type d’attaque, ou plutôt s’en tirer, passe par 2 aspects. D’une part, c’est la formation à la sécurité, qui est très pauvre en Espagne. D’autre part, investissez dans la sécurité des équipements. La culture de sécurité doit être un pilier.

La formation des employés et des managers doit être constante et mise à jour. Il y a encore un faux sentiment de sécurité qui nous pousse à être trop confiant et que, lorsqu’une attaque se produit, tout est regret. En tant qu’entreprise, vous devez insister sur la formation de vos employés afin qu’ils reçoivent des informations valides qui les amènent à distinguer un e-mail normal et actuel d’un autre qui, sous cette apparence, cache beaucoup plus. Il existe même des virus qui se cachent sous des éléments aussi communs que le navigateur Google.

De la même manière, ce n’est pas une mauvaise idée d’empêcher l’accès à certains sites Web ou d’empêcher l’exécution de certaines extensions de fichiers. Souvent, ce n’est pas une idée très populaire parmi les employés, mais si l’entreprise est la vôtre, vous serez celui qui décidera en premier quoi mettre sur la table.

Mais la formation permanente passe toujours comme l’une des mesures les plus efficaces et c’est une première barrière contre les attaques. Il ne garantit pas une efficacité absolue, mais il a généralement un bon effet. La création d’une culture de la sécurité fonctionne toujours et constitue le meilleur investissement.

L’investissement réalisé dans la sécurité est également l’une des meilleures choses que les réseaux peuvent faire pour votre entreprise. Il existe des services qui peuvent vous conseiller et surveiller les équipements pour rechercher des vulnérabilités. De cette façon, avec les mises à jour régulières du système d’exploitation, les choses deviennent beaucoup plus difficiles pour les extorqueurs.

Enfin, avoir des sauvegardes continues de toutes les informations commerciales est toujours une bouée de sauvetage. En cas d’attaque incluant le cryptage des données, nous pouvons effacer les disques, supprimer le rançongiciel et recommencer à zéro. On va juste perdre du temps, mais c’est moins que tout perdre. Une attaque de ransomware bien exécutée peut anéantir une petite entreprise.

Il n’y a donc pas d’autre choix que de changer la puce et d’initier les changements nécessaires pour que votre entreprise ne soit pas affectée par une attaque entraînant un détournement de données. Ce n’est pas de la science-fiction, ça arrive.

