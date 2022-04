Conseil : Comment savoir si une extension Google Chrome peut être utilisée en toute sécurité

Chrome étant le principal navigateur Internet, il est normal que ses extensions soient largement utilisées et évaluées par les utilisateurs. Cela nécessite qu’ils soient de qualité supérieure et qu’ils ne mettent pas le navigateur en danger.

Google a maintenant trouvé un moyen de s’assurer qu’une extension Chrome peut être utilisée en toute sécurité. Il est simple à évaluer et offre aux utilisateurs une meilleure sécurité tout en s’assurant qu’ils sont protégés.

Google apporte encore plus de sécurité

Les extensions Chrome sont la garantie que les utilisateurs peuvent tirer encore plus parti du navigateur Google. Ils apportent de nouvelles fonctionnalités à Chrome, tout en améliorant encore plus ce que ce navigateur Internet offre aux utilisateurs.

Pour donner encore plus de sécurité aux utilisateurs, Google a maintenant préparé une nouveauté qui peut déjà être utilisée. Dans la liste des extensions qu’il propose, il y a maintenant 2 marqueurs, qui sont le sceau de protection de Google pour les extensions Chrome.

Navigateur protégé avec ces nouvelles

Pour obtenir ces badges, les extensions Chrome doivent s’assurer qu’un ensemble d’informations et de règles sont respectées. Le premier garantit que toutes les règles et le design proposé par Google sont respectés et pris en compte. C’est aussi la certitude qu’il a été évalué manuellement par les équipes de Google.

Déjà le deuxième sceau de garantie de Google parvient à garantir que le créateur de l’extension est bien celui qu’il prétend être. Cette confirmation est importante pour de nombreux services et sites Internet, qui garantissent ainsi l’origine du service qu’ils proposent.

Chrome vous oblige à suivre les règles imposées

Pour obtenir ce badge, les extensions doivent également respecter les règles de Google pour Chrome. Dans ce cas, un contrôle plus important peut être effectué par le géant de la recherche, qui sait bien qui en est le programmeur et le créateur, réagissant si nécessaire.

Ces mesures sont déjà en place et garantissent une très haute sécurité pour les extensions Chrome. Néanmoins, Google recommande aux utilisateurs de porter une attention particulière à ce qu’ils installent et de n’utiliser que leur magasin, afin qu’ils soient sûrs et sécurisés.