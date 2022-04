Comment les réseaux sociaux rapportent-ils de l’argent ?

Vous êtes-vous déjà demandé comment les entreprises de médias sociaux gagnent de l’argent ? Par exemple, Facebook, Twitter et Reddit vous permettent de vous inscrire et d’utiliser leurs sites gratuitement, ce que des millions d’utilisateurs ont déjà fait. Mais alors comment ces plateformes génèrent-elles des revenus et restent-elles en vie ?

Découvrez aujourd’hui comment ces grandes entreprises de médias sociaux parviennent à gagner autant d’argent.

La plupart des réseaux sociaux gagnent de l’argent grâce à la publicité qui leur est faite. Mais il existe d’autres méthodes comme la collecte de fonds ou les programmes d’adhésion premium. Nous les laissons tous dans cet article:

1. Données des utilisateurs des réseaux sociaux

L’une des principales sources de revenus des réseaux sociaux est la collecte et la vente des données des utilisateurs. Il est important de comprendre ce que cela signifie. Facebook, Twitter, Instagram et d’autres réseaux ne vendent pas d’informations telles que votre numéro de téléphone portable, votre adresse e-mail ou d’autres données privées aux entreprises.

Cependant, ce que beaucoup d’entre eux vendent est un modèle d’utilisation anonyme. Par exemple, Twitter vend un accès avancé à son API, que les entreprises peuvent utiliser pour voir tous les tweets et les filtrer. Cela représente environ 11% des revenus de Twitter.

Un autre exemple est Facebook, qui a souvent été sous les projecteurs en raison de certains scandales. Malgré la tourmente, Facebook ne donne pas intentionnellement vos données à d’autres entreprises – il veut les garder pour lui. Cependant, Facebook suit votre utilisation, tout comme les pages que vous aimez, et l’utilise pour vous placer dans une catégorie afin que les annonceurs puissent payer pour vous joindre.

2. Diversification des réseaux sociaux

Une fois qu’un réseau social se développe suffisamment, il peut se diversifier. Pour ceux qui disposent d’un capital suffisant, acheter d’autres sociétés est un moyen rapide de le faire.

C’est pourquoi Meta possède Facebook, WhatsApp, Instagram et Oculus. C’est aussi pourquoi Twitter a acquis des sociétés comme Gnip, MoPub et Periscope. Non seulement ils obtiennent les technologies et les données des utilisateurs dont disposent ces entreprises, mais ils peuvent également les utiliser comme source de revenus supplémentaire pour financer leur réseau social.

3. Publicité

La publicité est la principale source de revenus des réseaux sociaux. Il y a une raison pour laquelle les applications sont conçues pour créer une dépendance. Plus vous regardez, plus vous êtes exposé à la publicité.

Vous la verrez partout où vous irez. Publications promotionnelles sur la page principale de Reddit, vidéos sur les histoires Instagram, tweets sponsorisés sur la chronologie Twitter, etc.

Considérez que Facebook compte à lui seul 2,9 milliards d’utilisateurs mensuels actifs. Il y a beaucoup d’yeux prêts à être exposés aux produits que les entreprises veulent que vous achetiez.

Les réseaux sociaux facturent de l’argent aux entreprises pour qu’elles puissent placer des publicités sur leur site Web. Le coût exact de cela dépend de nombreux facteurs. Par exemple, les entreprises peuvent payer plus pour que leur annonce soit vue par plus de personnes ou promue sur une plus longue période.

La publicité est une ligne fine à suivre. Si les entreprises de médias sociaux inondent leurs sites avec trop de publicités, les utilisateurs en auront marre ou utiliseront bloqueurs de publicités.

4. Membres des réseaux sociaux premium

Généralement, les réseaux sociaux vous permettent de créer et d’utiliser votre compte gratuitement. Cependant, certains d’entre eux bloquent des fonctionnalités supplémentaires dans l’espoir que les utilisateurs paieront pour ces abonnements premium.

Un exemple est l’abonnement Premium de Reddit, qui vous offre une expérience sans publicité, l’accès à un subreddit exclusif, et plus encore. Un autre exemple est LinkedIn Premium qui donne accès à des cours d’apprentissage, un meilleur aperçu de qui consulte votre profil, et bien plus encore.

La plupart des utilisateurs ne paient pas pour ces fonctionnalités, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles le compte « normal » est gratuit. Cependant, grâce aux personnes qui sont prêtes à payer, de bons revenus sont générés pour les réseaux sociaux.

5. Capital-risque

Le capital-risque est une forme de financement privé et c’est ainsi que de nombreuses entreprises de médias sociaux parviennent à lancer leur projet. Le capital-risque, c’est quand un investisseur croit qu’une entreprise en démarrage a du potentiel.

Ensuite, ils investissent de l’argent (ou parfois leur temps et leur expérience), généralement en échange d’une part de l’entreprise. Plus leur participation dans l’entreprise est grande, plus ils ont d’influence sur vos décisions. L’espoir des investisseurs est de récupérer leur argent et encore plus lorsque l’entreprise grandira et deviendra rentable.

Des sites comme Facebook et Twitter ont reçu des centaines de millions de dollars en capital-risque. Aujourd’hui, on peut dire que ces investisseurs ont fait des choix judicieux, mais le capital de risque est un jeu risqué et les investissements ne rapportent pas toujours.

6. Frais de transaction

Certains réseaux sociaux offrent des services à d’autres personnes pour vendre ou collecter des fonds à travers eux. Le réseau social facture des frais de transaction pour cela.

Par exemple, sur Facebook, il est possible de collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Facebook avait l’habitude de facturer des frais de transaction, mais ce n’est plus le cas. Cependant, il facture toujours les collectes de fonds personnelles, qui, selon lui, doivent « couvrir le traitement des paiements » et les « taxes ».

A lire aussi…