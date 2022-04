Les 4 téléphones OnePlus avec le meilleur appareil photo : guide d’achat en 2022

Si vous recherchez un OnePlus avec lequel prendre de superbes photos, faites attention à ce guide, car nous recommandons les mobiles OnePlus avec le meilleur appareil photo.

Dans le marché concurrentiel de la téléphonie mobile d’aujourd’hui, il n’est pas difficile de trouver un smartphone avec lequel prendre des photos assez décentes. Cependant, le nombre est réduit si vous recherchez un mobile avec lequel capturer des images de haute qualité, tous les modèles n’en sont pas capables.

Heureusement, dans le catalogue mobile OnePlus, nous trouvons plusieurs téléphones avec des systèmes photographiques complets qui ont tout pour prendre de bonnes photos et vidéos. C’est précisément dans ce catalogue que nous nous plongeons dans ce guide d’achat, car nous voulons recommander les téléphones OnePlus avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter en 2022. C’est parti !

Téléphones OnePlus avec le meilleur appareil photo

Analysez tous les détails des lentilles des mobiles OnePlus que nous avons sélectionnés, ainsi que le reste des spécifications. Vous pouvez ainsi décider quel modèle correspond le mieux à vos besoins. De plus, nous vous informons également de leurs prix et des différents magasins où vous pouvez les acheter, pour avoir plusieurs options disponibles.

OnePlus 10 Pro

L’un des OnePlus avec le meilleur appareil photo est le OnePlus 10 Pro, le roi du catalogue de l’entreprise aujourd’hui. Il a quatre lentilles au total, trois à l’arrière et une à l’avant. À partir de l’arrière, le capteur principal est un Sony IMX789 de 48 mégapixels avec une ouverture f/1.8 qui offre de bons résultats dans des situations générales.

Il est accompagné d’un appareil photo ultra grand angle de 50 MP avec un champ de vision de 150 degrés et d’un capteur téléobjectif de 8 MP avec une ouverture f/2,4. De plus, une caméra frontale Sony IMX 615 de 32 MP est située dans le trou de l’écran qui offre des images de très bonne qualité, comme nous vous le disions dans notre test du OnePlus 10 Pro. De plus, avec la caméra arrière, vous pouvez également enregistrer Vidéo 8K à 24 ips.

13 meilleures applications pour les photographes amateurs et professionnels

Le OnePlus 10 Pro est un excellent achat pour de nombreuses raisons, au-delà des performances de son appareil photo. Il a un design original et une bonne qualité de construction, un écran AMOLED LTPO avec une diagonale de 6,7 pouces et une résolution Quad HD+ d’excellente qualité et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui peut gérer n’importe quelle tâche. De plus, il monte une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

Ce smartphone haut de gamme est au prix de 909 euros dans le modèle 8 Go + 128 Go, tandis que le modèle 12 Go + 256 Go monte à 999 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et la boutique OnePlus.

OnePlus 9 Pro

Lorsque nous avons analysé le OnePlus 9 Pro, nous vous avons dit que le fabricant avait réussi à améliorer la section photographique, en obtenant un logiciel qui correspond au matériel. Dans ce cas, il y a quatre lentilles situées à l’arrière et une à l’avant.

Le capteur leader dans la zone arrière est un Sony IMX789 de 48 MP avec une ouverture f/1.8, qui offre des photographies dignes des meilleurs terminaux du marché en termes de niveaux de détails et de netteté. L’appareil photo ultra grand-angle 50 MP avec ouverture f/2.2 et le téléobjectif 8 MP avec ouverture f/2.4 sont également de bonnes expériences. De plus, on retrouve un appareil photo monochrome de 2 MP. Avec la caméra principale, nous pouvons également enregistrer une vidéo 8K à 24 FPS.

Si nous tournons le terminal, nous trouvons un trou dans l’écran qui abrite la caméra frontale de 16 MP avec une ouverture f / 2,4. Dans des situations générales, ce capteur permet également d’obtenir des images de très bonne qualité.

Le OnePlus 9 Pro est l’un des meilleurs téléphones du marché en termes de photographie et de vidéo.

Il existe d’autres sections qui brillent de leur propre lumière dans ce terminal OnePlus, comme son écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces, sa résolution Quad HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’un des meilleurs du marché. De plus, son processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G vous permettra d’effectuer n’importe quelle tâche très rapidement. Sa batterie de 4 500 mAh est capable d’atteindre la journée sans trop de problèmes et est compatible avec une charge rapide de 65 W et jusqu’à 50 W sans fil.

Si vous recherchez un terminal haut de gamme sans en payer le prix à partir de 2022, ce OnePlus 9 Pro baisse beaucoup de prix à ce stade. Son prix de vente conseillé est de 909 euros en version 8 Go + 128 Go, mais il est fréquent de le trouver aux alentours de 700 euros dans des boutiques comme Amazon et le site OnePlus.

OnePlus Nord 2

Vous pouvez également capturer de bonnes photos et vidéos avec le OnePlus Nord 2, un mobile de milieu de gamme qui est un excellent achat. Attention, car la caméra principale de ce terminal est la même que l’ultra grand angle intégré aux OnePlus 9 Pro et OnePlus 9, vous pouvez donc vous attendre à une expérience digne d’un haut de gamme.

Il monte un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 MP avec une ouverture f/1.88 qui capture des images de très bonne qualité. De plus, il dispose d’un ultra grand angle de 8 MP avec un champ de vision de 119,7 degrés et d’un objectif monochrome de 2 MP. En revanche, ce Nord 2 est capable d’obtenir de bons portraits et aussi des photos de nuit.

Sa caméra frontale, située dans le trou de l’écran, est de 32 MP. Compte tenu de notre expérience avec le OnePlus Nord 2, nous pouvons vous assurer que les photographies de cet appareil photo sont très, très bonnes, dépassant même celles du OnePlus 9 Pro.Si vous faites partie de ceux qui prennent beaucoup de selfies, avec ce mobile vous serez plus que satisfait.

Les meilleurs téléphones OnePlus 5G que vous pouvez acheter : guide mis à jour 2022

De plus, le OnePlus Nord 2 peut également se vanter d’un écran de bonne qualité et de hautes performances grâce au processeur MediaTek Dimensity 1200, avec un modem 5G intégré. À cela, nous ajoutons une batterie de 4 500 mAh qui atteint le jour d’utilisation sans problème et qui prend en charge une charge rapide de 65 W.

Vous pouvez acheter le OnePlus Nord 2 avec deux configurations de mémoire différentes : 8 Go + 128 Go pour 399 euros et 12 Go + 256 Go pour 499 euros. Il est en vente sur Amazon et dans la boutique en ligne OnePlus, et il est possible de le trouver en solde.

OnePlus 8 Pro

Bien qu’il s’agisse d’un mobile de 2020, le OnePlus 8 Pro fait toujours partie des modèles avec le meilleur appareil photo du catalogue OnePlus. Il dispose d’un système photographique compétent et polyvalent, équipé de plusieurs caméras qui assurent une très bonne expérience photographique, comme nous vous le dirons dans son analyse.

Entrons dans les détails. D’une part, le module caméra arrière du OnePlus 8 Pro est composé d’un capteur principal Sony IMX689 de 48 mégapixels avec ouverture f/1.78 et technologies de stabilisation EIS+OIS, d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisateur optique et d’un capteur Ultra large Sony IMX586 48 mégapixels.

Détail inédit, ce OnePlus haut de gamme intègre également une caméra à filtre couleur pour appliquer des effets artistiques en temps réel. Passant à l’avant du 8 Pro, nous trouvons une seule caméra frontale Sony IMX471 de 16 MP avec une ouverture f/2.45.

Le OnePlus 8 Pro, l’un des meilleurs téléphones de 2020, reste un bon achat si vous voulez de bonnes photos.

En pratique, comme nous l’avons dit, ce système photographique est capable d’obtenir des images de haute qualité, avec un niveau de détail élevé, même lorsque la nuit tombe.

S’éloignant de tout ce qui concerne les appareils photo, il faut mentionner que le OnePlus 8 Pro dispose également d’un panneau Fluid AMOLED de 6,78 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G, de 8 ou 12 Go de RAM et d’une batterie de 4 510 mAh à charge rapide (Warp Charge 307 30W) et recharge sans fil (Warp Charge 30 Wireless 30W). De plus, il a déjà été mis à jour vers Android 12.

En bref, un mobile très, très complet avec lequel vous êtes assuré d’une grande expérience photographique, ainsi que d’un écran exceptionnel et d’une puissance extrême. Vous pouvez acheter le OnePlus 8 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour environ 600 euros sur Amazon.

Sujets apparentés : Achats

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.