Android Auto 7.6 est déjà en test et avec des nouveautés ! Découvrez comment l’avoir dans votre voiture

Android Auto a été une aide essentielle pour de nombreux conducteurs qui utilisent ce système dans leur voiture. Google a affiné ses options et fonctionnalités pour le rendre encore meilleur et plus simple à utiliser.

Après la sortie d’une version avec des nouveautés importantes, voici la prochaine mise à jour majeure. Android Auto 7.6 est toujours en test, mais il montre déjà ce qu’il apportera à tout le monde.

C’est à l’aide d’un simple smartphone Android et d’une connexion à une voiture que cette solution de Google peut montrer tout son potentiel. Il apporte beaucoup plus à l’écran du système de divertissement de la voiture qu’à l’écran du téléphone, donnant une nouvelle image aux applications qui y sont présentes.

Ce système fait de plus en plus d’adeptes et Google le sait. Alors, et avec cette nouvelle version, le géant de la recherche veut rendre son utilisation plus simple. En même temps, il a réussi à éliminer certains problèmes qui avaient été signalés.





L’une des principales améliorations est même la fin des problèmes qu’Android Auto avait avec les câbles. La présence d’un outil dédié à cela existait déjà, mais maintenant tout devrait être encore plus simple avec ces corrections appliquées.

Cela semble être le seul changement que cette version apporte pour l’instant. Google ne présente pas de listes d’améliorations dans ces premières versions de test, ce qui est même attendu. Quelque chose qui devrait arriver bientôt est l’interface Coolwalk, qui changera beaucoup d’éléments.

Quiconque veut tester cette version a maintenant deux façons simples de le faire. La première consiste à appartenir au programme bêta d’Android Auto et à mettre à jour l’application, la seconde consiste à installer l’APK de cette version de l’application. Vous pouvez obtenir cette version sur ce lien.

Les tests de la nouvelle version d’Android Auto sont désormais ouverts. Google se concentrera sur l’actualité qu’il a préparée et montrera prochainement ce que ce système apportera dans le futur pour les voitures.