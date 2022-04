Twitter : comment le bouton pour éditer les tweets sera filtré

Le bouton pour éditer les tweets est presque une réalité.

Au début du mois, nous avons fait écho à la confirmation officielle par Twitter du bouton tant attendu pour éditer les tweets, coïncidence le jour même où Elon Musk a annoncé son entrée au conseil d’administration du réseau social. Maintenant, et grâce à une fuite reprise par XDA Developers, nous pouvons savoir comment cette fonction fonctionnera.

Or, force est de constater que, pour le moment, rien ne semble indiquer que cette nouvelle fonctionnalité sortira de Twitter Blue, donc si elle est enfin déployée sur le réseau social, elle risque de ne pas être disponible pour tous les utilisateurs.

Tout est prêt, apparemment, pour l’édition de tweets

D’une part, c’est l’ingénieur Alessandro Paluzzi qui a partagé sur son Twitter comment et où se trouvera le bouton pour éditer les tweets. Comme nous pouvons le voir, une fois le tweet publié, nous devrons aller dans ses options où, juste en dessous de la fonction d’analyse, nous pourrons cliquer sur « Modifier le tweet ».

Ensuite, nous pouvons modifier le message et le « rafraîchir » pour tout Twitter en cliquant sur « Mettre à jour ». ici tu as un autre tweet du développeur Nima Owji dans lequel vous pouvez voir comment cette fonctionnalité fonctionne plus en détail.

J’ai enregistré un GIF du prochain #Twitterle bouton Modifier ! pic.twitter.com/FPIRzzjUAF – Nima Owji (@nima_owji) 16 avril 2022

Selon les deux leakers, pour le moment Twitter n’offre aucune autre fonction complémentaire au bouton d’édition des tweets : seul le texte peut être édité. Il n’y a pas d’historique de mise à jour et aucun indice quant à savoir s’il y aura ou non un temps maximum pour éditer les tweets. Nous ne pourrons pas non plus modifier les options avancées telles que le public auquel le tweet doit être affiché, et nous ne savons pas non plus ce qui se passe avec les tweets cités ou les retweets.

Donc, pour l’instant, il n’y aura pas d’autre choix que d’attendre que le réseau social fasse une déclaration, même si comme nous l’avons mentionné au début du post, l’édition des tweets commencera avec l’abonnement payant de Twitter. A partir de là, on verra.

