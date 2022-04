Comment utiliser WhatsApp avec le mobile éteint : est-ce possible ?

Oui, il est possible d’utiliser WhatsApp avec le mobile éteint, et non, ce n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît… Nous allons vous dire comment !

À ce stade, personne ne sait si c’était le smartphone ou WhatsApp en premier, et c’est que beaucoup ici ont sûrement acheté leur premier smartphone dans le seul but de s’inscrire le plus tôt possible sur WhatsApp et de commencer à utiliser le service de messagerie le plus populaire de la planète. . .

Les choses ont pas mal évolué depuis l’apparition de WhatsApp sur Android en 2010, il y a seulement 12 ans, et bien qu’il existe en effet des options comme Telegram avec de meilleures fonctionnalités et un service multiplateforme activé à 100%, l’application Meta continue d’être la plus utilisée dans d’innombrables pays , Espagne incluse, maintenant avec un mode multi-appareils en version bêta qui permettra d’activer plus d’options pour utiliser WhatsApp… Même avec le mobile éteint !

Et oui, amis, utiliser WhatsApp avec le téléphone éteint est plus simple qu’il n’y paraît, sans trop de science derrière et sans se vanter d’avoir besoin de devenir des utilisateurs experts, car la vérité est qu’il suffira d’activer ce nouveau multi- option d’appareil en phase bêta depuis les paramètres de l’application et associez un PC ou un Mac, un autre smartphone ou même une tablette au service Web WhatsApp.

Il n’est pas encore complètement développé, mais la nouvelle option multi-appareils WhatsApp nous permet déjà d’éteindre le smartphone et d’économiser la batterie, mais de maintenir la fonctionnalité du service sur un autre appareil via WhatsApp Web.

Voici comment fonctionne WhatsApp Web, et pourquoi maintenant il nous permet d’éteindre le smartphone

Eh bien, la première chose que vous devez garder à l’esprit est que WhatsApp Web existe depuis quelques années, mais jusqu’à l’apparition de cette nouvelle fonctionnalité multi-appareils, le smartphone devait toujours être connecté à Internet et lié en temps réel aux serveurs WhatsApp.

C’est ce qui a été éliminé avec la nouvelle option permettant de lier jusqu’à 4 appareils à notre compte WhatsApp, car les messages et les informations seront stockés en ligne afin que nous puissions les consulter depuis l’un des quatre appareils même si le smartphone n’est pas connecté à l’Internet.

En fait, c’est que nous pouvons éteindre le téléphone si nous n’avons pas assez de batterie et continuer à recevoir nos messages d’amis, de famille ou de groupes sur WhatsApp sur n’importe quel autre appareil lié.

Même ainsi, vous devez savoir que votre smartphone continuera d’être l’appareil principal et celui qui est lié au compte, car la fonctionnalité multi-appareils de WhatsApp n’est pas 100% multi-plateforme comme celle de Telegram, donc pour l’instant vous ne pourrez pas pour activer WhatsApp sur deux smartphones en même temps.

Comment activer WhatsApp Web est trop simple, puisque l’application elle-même nous guide depuis les paramètres pour activer le service dans un autre terminal avec un simple code QR… Maintenant, nous vous l’expliquons !

Allumez votre smartphone et ouvrez WhatsApp. Ouvrez le menu en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Appareils couplés. Dans le menu, cliquez sur le bouton Lier les appareils. Il vous sera demandé d’activer la caméra et d’accorder les autorisations, sélectionnez simplement « Seulement cette fois » si vous le souhaitez. Maintenant, depuis l’appareil à lier, PC, tablette ou autre smartphone, vous devrez ouvrir le site web.whatsapp.com dans le navigateur Internet. Un QR code sera généré automatiquement, pensez à cliquer sur « Garder la session active ». Vous pointez le smartphone vers l’écran, et WhatsApp Web s’activera directement lorsqu’il lira le QR.

Et voilà… Avec cela, vous pourrez profiter de WhatsApp sur cet appareil secondaire, avec toutes les options que vous utilisez normalement dans le service mais maintenant via le navigateur Web, et même avec le mobile éloigné, sans couverture ou directement tourné éteint et sans aucune connectivité.

Vous connaissez déjà une option de plus pour avoir WhatsApp n’importe où et ainsi faciliter l’utilisation du service à partir d’appareils secondaires, même si votre téléphone portable est à court de batterie, ce qui sera au moins utile en attendant que Meta convertisse WhatsApp, comme il se doit , dans une application entièrement multiplateforme.

Évidemment, si vous activez les notifications dans le navigateur, vous pourrez également voir comment le PC ou la tablette indique qu’il y a de nouveaux messages, mais n’oubliez pas que vous ne verrez pas ces notifications comme un message entrant puisque WhatsApp Web fonctionne à partir du navigateur Internet et pas comme une application autonome.

