Comment savoir si votre mobile Xiaomi a une charge rapide et comment l’activer

Peut-être que votre mobile Xiaomi a une charge rapide, mais vous ne le savez pas. Nous vous expliquons étape par étape comment le vérifier et comment l’activer s’il est disponible.

La charge rapide est l’une des grandes avancées du monde de la téléphonie mobile ces dernières années. C’est un vrai délice de pouvoir recharger complètement la borne en une heure, et même en une demi-heure. De plus, actuellement, la plupart des téléphones portables qui arrivent sur le marché prennent en charge ces charges de puissance plus élevées.

Il est possible que votre smartphone Xiaomi supporte la charge rapide, mais vous ne le savez pas encore. Pour cette raison, dans cet article, nous expliquons étape par étape comment savoir si votre mobile Xiaomi a une charge rapide et comment vous pouvez l’activer. Une fois que vous aurez essayé cette vitesse de chargement plus rapide, vous ne pourrez plus vous en passer.

Comment savoir si votre mobile Xiaomi a une charge rapide

La charge rapide est l’augmentation du flux de courant vers la batterie, ce qui permet à la batterie de se recharger complètement plus rapidement. Samsung, Xiaomi, realme, OPPO… La plupart des fabricants de téléphones mobiles ont adopté cette nouvelle technologie pour offrir à leurs utilisateurs une charge complète en moins de temps qu’il y a quelques années.

Dans ce guide, nous nous concentrons sur Xiaomi pour vous expliquer comment tirer le meilleur parti de votre mobile avec une charge rapide. Des années se sont écoulées depuis que l’entreprise a intégré cette technologie dans ses terminaux, il est donc fort possible que votre smartphone de la marque en dispose.

Cependant, d’un autre côté, il est également possible que votre mobile Xiaomi ait une charge rapide et que vous ne le sachiez pas, vous le gaspillez donc et passez plus de temps à charger que vous ne le devriez. Cela est possible, principalement, si vous n’utilisez pas le chargeur fourni avec le terminal.

Il existe deux méthodes que vous pouvez utiliser pour savoir si votre mobile Xiaomi dispose d’une charge rapide. D’une part, vous devriez regarder l’icône d’éclair qui apparaît à côté du dessin de la batterie dans le coin supérieur gauche pendant que le mobile est connecté au chargeur. Si seul un éclair apparaît, cela signifie que la charge est lente. Si vous voyez deux éclairs, cela signifie que la charge rapide est activée et que vous en tirez le meilleur parti.

L’autre méthode pour savoir si votre mobile Xiaomi a une charge rapide est d’aller dans les propres paramètres de l’appareil pendant qu’il est en charge. À partir de là, vous pourrez savoir si vous utilisez une charge normale ou une charge rapide. Voici les étapes à suivre :

Entrez dans la section des paramètres mobiles. Accédez à la section « À propos du téléphone ». Continuez en entrant « Toutes les spécifications ». Faites défiler vers le bas et allez à « Statut ». Regardez la section « État de la batterie ». S’il indique « Chargement », la charge est lente ou normale. S’il indique « Chargement à vitesse maximale », c’est que vous profitez de la charge rapide maximale de l’appareil.

Ces deux méthodes sont très simples et permettent de savoir en quelques secondes seulement si votre mobile Xiaomi a une charge rapide ou non. Lorsque vous verrez que le processus de charge passe de deux heures à une heure ou à peine une demi-heure, vous serez reconnaissant d’avoir découvert que votre mobile a une charge rapide.

Comment activer la charge rapide de votre Xiaomi

Pour profiter de la charge rapide de votre Xiaomi vous ne devez activer aucun paramètre particulier. Fondamentalement, ce que vous devez faire est d’utiliser un chargeur avec la même puissance que la charge rapide du terminal lui-même. Par exemple, si vous avez un Xiaomi Redmi Note 10 Pro, qui a une charge rapide de 33W, vous devez utiliser un chargeur de 33W.

Xiaomi se caractérise par l’inclusion du chargeur correspondant dans la boîte à côté du terminal, il vous suffit donc d’utiliser ce chargeur pour profiter d’une charge rapide. En bref, la puissance maximale du chargeur doit correspondre à la puissance maximale que supporte le mobile Xiaomi. Si vous utilisez un chargeur 18W pour un mobile 65W, vous gaspillerez la puissance maximale.

