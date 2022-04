Meilleurs écouteurs sans fil Samsung : Guide d’achat

Partager

Avec une qualité plus que éprouvée, les écouteurs sans fil Samsung sont un excellent achat. Nous sélectionnons les meilleurs modèles du catalogue.

Les écouteurs sans fil sont l’un des produits les plus populaires de Samsung. L’entreprise consacre beaucoup d’efforts à ces wearables, et cela se reflète à la fois dans la qualité de ses modèles et dans les chiffres de vente. Si vous voulez de bons écouteurs sans fil, dans ce guide, nous fouillons dans le catalogue Samsung pour vous recommander ses meilleurs modèles.

Plus précisément, nous avons sélectionné les 4 meilleurs écouteurs sans fil Samsung que vous pourrez acheter en 2022. Nous vous parlerons de leurs principales caractéristiques ainsi que de leurs prix, afin que vous puissiez choisir en fonction de vos besoins et de votre budget disponible. Enfin, nous choisissons quels sont, pour nous, les meilleurs écouteurs sans fil Samsung que vous pouvez acheter.

Meilleur casque sans fil Samsung

Vous savez déjà que les écouteurs sans fil sont ceux qui se connectent à votre mobile et à d’autres appareils via Bluetooth, sans avoir besoin de câbles. Samsung est l’une des marques les plus populaires dans ce secteur, non seulement en raison de la notoriété de l’entreprise, mais également en raison du bon rapport qualité-prix de ses produits.

Dans leur catalogue, ils ont le choix entre plusieurs écouteurs sans fil, nous allons donc vous parler de tous leurs avantages afin que vous puissiez décider avec toutes les informations entre vos mains.

Samsung Galaxy Buds Pro

Parmi les meilleurs écouteurs sans fil Samsung figurent les Samsung Galaxy Buds Pro, dont nous vous avons déjà tout dit lorsque nous avons eu l’occasion de les analyser. Nous avons vu que ce sont des écouteurs confortables et agréables, ils tiennent bien dans les oreilles. De plus, vous pouvez les acheter en différentes couleurs : noir, violet ou gris. D’autre part, son boîtier de charge de taille compacte s’intégrera parfaitement dans n’importe quelle poche.

Les Samsung Galaxy Buds Pro sonnent également très bien grâce à l’équipe composée d’un woofer de 11 millimètres et d’un tweeter de 6,5 millimètres. Attention, ils disposent d’une suppression active du bruit, ce qui signifie qu’ils peuvent faire taire tous les bruits extérieurs afin que vous puissiez écouter de la musique sans être dérangé par quoi que ce soit.

Ces écouteurs sans fil disposent également d’un mode de détection vocale qui détecte automatiquement lorsque vous parlez pour désactiver la suppression du bruit et activer le mode ambiant. Bien sûr, ils disposent de commandes tactiles et de plusieurs microphones anti-vent pour capturer votre voix lors des appels téléphoniques avec une qualité maximale.

En ce qui concerne l’autonomie, tant que vous les utilisez avec l’ANC activé, vous pouvez profiter de 5 heures de lecture continue et de 13 heures supplémentaires avec le boîtier de charge. Si vous vous passez de cette fonction, ce sera 8 heures de lecture et 20 heures de plus avec le boîtier de charge, un bon chiffre.

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont des écouteurs sans fil très complets qui ont un prix public conseillé de 239 euros. Cependant, comme un certain temps s’est écoulé depuis son lancement, son prix baisse fortement, dans la plupart des cas, il est proche de 100 euros dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et El Corte Inglés. Bien qu’ils ne baissent pas beaucoup, vous pouvez également les acheter dans le magasin Samsung.

Samsung Galaxy Buds 2

Vous aurez également raison si vous optez pour les Samsung Galaxy Buds 2, le dernier né du catalogue de la marque sud-coréenne. Grâce à sa taille compacte et son design incurvé, les Buds 2 disparaissent presque lorsque vous les mettez. Chaque oreillette ne pèse que 5 grammes et possède des embouts en silicone avec une bonne prise en main, ce qui permet une expérience très confortable au quotidien.

Comme nous vous le disions dans l’analyse des Galaxy Buds 2, les écouteurs offrent une belle expérience audio, riche en nuances et très équilibrée. De plus, si vous téléchargez l’application Galaxy Wearable, vous pouvez choisir entre différents profils audio. Il a également une suppression du bruit et, honnêtement, il fait un excellent travail.

Les Galaxy Buds 2 sont des écouteurs sans fil complets enveloppés dans un beau design.

Si vous les utilisez avec cet ANC, vous pourrez profiter jusqu’à cinq heures d’autonomie. Si vous n’utilisez pas cette fonction, l’autonomie de la batterie sera de 7 heures. Il y a toujours le boîtier de charge pour nous donner quelques heures de plus, jusqu’à 15 heures. Quand il est temps de charger cette box, nous pouvons le faire avec et sans fil.

Les Samsung Galaxy Buds 2 ont un prix de lancement de 149 euros et sont disponibles en plusieurs coloris : noir, blanc, violet et vert. Ils ont tendance à baisser de prix régulièrement, il est possible de les acheter même en dessous de 100 euros. Ils sont en vente sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et la boutique Samsung.

Samsung Galaxy Buds en direct

Parmi les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung figurent également les Samsung Galaxy Buds Live. Vous les reconnaîtrez instantanément car ce sont eux qui ont la forme d’un haricot, ils occupent pratiquement toute l’oreille lorsque vous les enfilez. Malgré sa grande taille, son poids reste à 5,6 grammes, donc le confort est assuré. Vous pouvez les acheter en noir, argent et bronze.

Vous pouvez acheter ces Galaxy Buds Live en toute tranquillité si ce qui vous préoccupe le plus, c’est la qualité du son, car ils sonnent très bien. De plus, ils disposent de la très utile suppression active du bruit, afin que ce qui se passe autour de vous ne vous dérange pas. Pour se connecter à votre mobile, ils utilisent Bluetooth 5.1, ils équipent des commandes tactiles et également plusieurs microphones afin que vous puissiez participer clairement aux appels téléphoniques.

Chaque écouteur dispose d’une batterie de 60 mAh, tandis que celle du boîtier de charge est de 472 mAh. En pratique, les Galaxy Buds Live offrent 5,5 heures d’autonomie avec l’ANC, 7,5 heures si vous vous passez de cette fonction. En utilisant le boîtier de charge, vous pouvez profiter de 21 heures au total. De plus, avec une charge de seulement 5 minutes, vous pouvez gagner de l’énergie pour 1 heure de musique.

Les Samsung Galaxy Buds Live ont été mis en vente en août 2020, mais ils restent un achat intéressant. Son prix d’origine était de 189 euros, mais il chute déjà aux alentours de 80 euros sur Amazon. De plus, il est en vente chez PcComponentes, El Corte Inglés et la boutique Samsung.

Samsung Galaxy Buds+

Les Samsung Galaxy Buds +, bien qu’ils soient sur le marché depuis plus de deux ans, restent une sage décision. Ils ont un excellent design, car ils sont compacts, légers et tiennent bien dans les oreilles. Vous savez, pour obtenir un bon maintien, il est essentiel de choisir la bonne taille de coussinets en silicone. Vous pouvez les acheter en blanc, noir et rouge.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse des Galaxy Buds+, l’un de ses points forts est la qualité audio qu’ils proposent. De plus, si vous les connectez à l’application Galaxy Wearable, vous pouvez utiliser l’égaliseur pour personnaliser l’expérience audio. Ils n’ont pas d’annulation active du bruit, mais leur conception parvient à faire taire une grande partie de l’extérieur. De plus, ils disposent d’un mode de son ambiant.

Les Galaxy Buds 2 ont un bon design, une bonne qualité sonore et jusqu’à 22 heures d’autonomie.

Un autre aspect remarquable est la durée de vie de la batterie, car ces écouteurs peuvent atteindre 11 heures d’autonomie avec une seule charge. De plus, l’étui de charge peut offrir 11 heures d’autonomie supplémentaires, soit 22 heures au total. De plus, ils sont compatibles avec la recharge rapide et la recharge sans fil.

Les Samsung Galaxy Buds + ont un prix d’origine de 179 euros, mais maintenant ils sont beaucoup moins chers. Nous vous recommandons d’attendre qu’ils aient une bonne offre pour les acheter, vous pouvez même les prendre pour environ 100 euros sur Amazon.

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil de Samsung ?

D’après notre expérience, les meilleurs écouteurs sans fil Samsung que vous pouvez acheter sont les Samsung Galaxy Buds 2. Pourquoi ? Parce qu’ils sont légers et confortables, ils offrent une bonne qualité sonore, une suppression active du bruit et une autonomie de 20 heures. De plus, ils sont le modèle le plus moderne et leur prix est également abordable, avec de bonnes offres de temps en temps.

