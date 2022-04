Comment connaître l’état de santé de votre batterie mobile Xiaomi

Partager

Ce code secret MIUI vous permet de connaître l’état de la batterie de votre Xiaomi.

L’un des principaux composants matériels d’un smartphone est sans aucun doute sa batterie, car c’est l’un de ceux qui se dégrade le plus et, de plus, ses performances influencent l’utilisation que vous faites du terminal, car si elle n’est plus en bon état vous devrez le recharger plusieurs fois par jour ou même envisager d’acheter un nouvel appareil, puisque la plupart des smartphones actuels ont une batterie intégrée.

Pour cette raison, il est important de connaître l’état de la batterie de votre mobile, mais il n’est pas toujours facile d’accéder à cette information. Certaines marques vous permettent de vérifier ces données grâce à leurs fonctionnalités cachées. L’un d’eux est Xiaomi et aujourd’hui nous sommes ici pour vous dire comment vous pouvez vérifier l’état de santé de la batterie de n’importe quel terminal de la firme chinoise.

Ainsi, vous pouvez vérifier l’état de la batterie de votre Xiaomi

MIUI, le système d’exploitation mobile de Xiaomi, possède une grande variété de codes secrets qui vous permettent de déverrouiller des fonctions cachées et l’un des plus utiles est celui qui vous permet d’accéder au menu secret de la batterie de votre mobile.

Pour accéder au menu secret de la batterie de MIUI, ouvrez simplement l’application téléphone sur votre smartphone Xiaomi et entrez le code suivant « ##6485## ».

Une fois cela fait, un écran apparaîtra automatiquement avec toutes les données de la batterie de votre mobile et pour vérifier son état de santé, vous devrez regarder le paramètre spécifique, MB_06.

Cette option vous indique l’état de santé de la batterie de votre smartphone Xiaomi au moyen d’un mot en anglais. Ainsi, si l’état de la batterie est bon, le mot Good apparaîtra, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran d’un POCO F3 et d’un Xiaomi Mi 8 Lite que nous laissons sous ces lignes.

Ce menu secret MIUI sera vraiment utile non seulement pour vérifier l’état de la batterie de votre mobile actuel, mais aussi pour savoir si un mobile d’occasion a une bonne batterie ou non.

