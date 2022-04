Les meilleurs téléphones Nokia 5G : guide d’achat 2022

Partager

Nokia propose plusieurs mobiles 5G dans son catalogue 2022. Dans ce guide d’achat nous sélectionnons les meilleurs modèles et vous expliquons leurs principales caractéristiques.

Nokia est une société de téléphonie mobile qui n’a pas hésité à mettre à jour son catalogue avec plusieurs modèles 5G ces derniers mois. Bien qu’il ne maintienne pas un rythme de lancements aussi incessant que Xiaomi ou Realme, dans son offre on peut trouver plusieurs mobiles 5G qui en valent la peine.

Ce sont les protagonistes de ce guide d’achat, dans lequel nous allons fouiller dans le catalogue Nokia en 2020 pour vous indiquer les principales caractéristiques de ses meilleurs mobiles 5G. Il y a 4 terminaux de prix différents, vous pouvez donc choisir en fonction de votre budget.

Les meilleurs téléphones Nokia avec 5G en 2022

L’offre mobile de Nokia n’est pas très abondante, mais on peut tout de même trouver plusieurs terminaux de bonne qualité. En plus d’avoir de bonnes fonctionnalités, le fait qu’ils bénéficient d’une bonne politique de mise à jour logicielle est toujours en faveur des mobiles de la marque. Si vous possédez un mobile Nokia, vous serez l’un des premiers utilisateurs à pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités d’Android.

Nous savons déjà que les prochains protagonistes ont la 5G et une mise à jour rapide du système d’exploitation, voyons maintenant quelles sont les autres spécifications qui les distinguent.

Nokia XR20

Le Nokia XR20 est un mobile de milieu de gamme qui offre de bonnes performances dans différentes sections. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 480 5G qui, comme son nom l’indique, dispose d’un modem 5G pour permettre au téléphone de se connecter aux réseaux les plus rapides, afin que vous puissiez naviguer à vitesse maximale.

Au-delà de cette connectivité, ce smartphone est un bon achat pour sa résistance. Attention, il peut supporter 1 heure complètement immergé dans l’eau, des températures extrêmes et de grosses chutes. Si nous nous concentrons sur son écran, nous découvrons qu’il s’agit d’un panneau LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +, c’est-à-dire grand et avec une bonne résolution.

Le Nokia XR20 dispose de deux caméras à l’arrière : 48 MP principal et 13 MP ultra grand angle. À l’avant, il a également un objectif, dans ce cas 8 MP. Quant à l’autonomie, elle arrive sans problème en fin de journée grâce à une batterie de 4 630 mAh.

La version 4 Go + 64 Go du Nokia XR20 est au prix de 499 euros, tandis que la version 6 Go + 128 Go monte à 569 euros. Heureusement, les prix des deux sont déjà nettement inférieurs dans des magasins comme Amazon et PcComponentes.

nokia x10

Le Nokia X10 est arrivé en Espagne à la mi-juin 2021 pour devenir l’un des téléphones mobiles les moins chers de l’entreprise avec 5G. La puce qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 480 qui, comme prévu, dispose d’un modem 5G. C’est un mobile Dual SIM, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des cartes SIM en même temps.

Ce smartphone est équipé d’un grand écran LCD de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. Pour en revenir au processeur, il est capable de vous offrir de bonnes performances au quotidien. De plus, le Nokia X10 a déjà été mis à jour vers Android 12, Nokia promettant de recevoir trois ans de mises à jour logicielles et de sécurité.

Quand il s’agit de prendre des photos et des vidéos, ce terminal dispose de quatre caméras à l’arrière, la principale étant de 48 MP. Sa batterie de 4 470 mAh avec une charge rapide de 18 W n’est pas mal non plus, vous n’aurez aucun problème à atteindre la fin de la journée avec de l’énergie.

Le Nokia X10 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne a été mis en vente pour 329 euros, mais vous pouvez déjà l’acheter pour environ 250 euros sur Amazon, à El Corte Inglés et à PcComponentes.

Nokia G50

Une autre bonne option parmi les smartphones Nokia avec 5G est le Nokia G50, dans lequel vous ne manquerez pas de mises à jour logicielles rapides. Avant cela, nous sommes intéressés de savoir que c’est le processeur Qualcomm Snapdragon 480 5G qui lui donne vie et aussi la compatibilité avec ces réseaux plus rapides. Comme on peut le voir, il partage une puce avec le Nokia X10.

Le Nokia G50 peut se targuer d’avoir l’un des plus grands écrans de tout le catalogue de la firme. Il s’agit d’un panneau LCD de 6,82 pouces avec une résolution HD + dans lequel vous pouvez voir tout le contenu avec beaucoup de détails. De plus, ce modèle Nokia a commencé à se mettre à jour vers Android 12 il y a longtemps, avec trois ans de mises à jour du système.

À l’arrière, nous trouvons le module de caméra circulaire si courant dans les mobiles Nokia. Dans ce cas, il y a trois caméras qui s’y trouvent : 48 MP principal, 5 MP ultra grand angle et capteur de profondeur 2 MP. Dans ce cas, la caméra frontale de 8 MP est située dans l’encoche de l’écran.

Le Nokia G50 dépasse facilement la journée d’autonomie, facilitée par sa grosse batterie de 5 000 mAh. Le modèle 4 Go + 64 Go a été mis en vente à 259 euros, tandis que celui de 4 Go + 128 Go monte à 279 euros. Actuellement, vous pouvez l’acheter chez des distributeurs tels qu’Amazon.

nokia x20

Le dernier modèle 5G dont nous avons envie de vous parler est le Nokia X20, un milieu de gamme qui promet lui aussi de bonnes performances. Il n’est pas surprenant de voir que son cerveau est le Qualcomm Snapdragon 480 5G, prédominant dans le catalogue Nokia. C’est Dual SIM, vous pouvez donc utiliser deux lignes téléphoniques différentes en même temps.

Le Nokia X20 parie également sur un grand écran LCD, en l’occurrence 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. En tant que bon mobile Nokia, il y a longtemps qu’il a été mis à jour vers Android 12. Il promet également trois ans de mises à jour du système et de la sécurité.

Pour les photos et les vidéos, il dispose de quatre appareils photo : 64 MP principal, 5 MP ultra grand angle et deux capteurs 2 MP. Avec la caméra frontale de 32 MP, ces objectifs pourront obtenir des images de bonne qualité. En termes d’autonomie, sa batterie de 4 470 mAh atteindra la fin de la journée avec une charge restante.

Le Nokia X20 est arrivé sur le marché à partir de 379 euros, mais son prix a déjà baissé chez PcComponentes, El Corte Inglés, Amazon et d’autres magasins en ligne.

