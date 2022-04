Comment prendre des photos d’identité avec son mobile et à la maison

Partager

Cela vous permet de gagner beaucoup de temps et de toujours les mettre à jour. Nous vous expliquons comment les faire.

De moins en moins de fois nous utilisons des photos papier pour quoi que ce soit. Aussi pour la documentation officielle. Mais cela ne signifie pas qu’à certains moments, vous devez les utiliser. Pour cette raison, dans cet article nous allons voir comment il est possible de faire des photos d’identité avec un téléphone portable. Il n’est pas nécessaire de prendre trop de choses en compte, mais il faut se conformer à une série d’exigences.

Amazon Business : c’est la plateforme d’achat pour les professionnels

Les locaux pour prendre des photos d’identité à la maison

Il s’agit du décret royal 1586/2009, du 16 octobre, qui modifie le décret royal 1553/2005, du 23 décembre, qui réglemente les caractéristiques des photos pour la plupart des documents officiels, tels que DNI, permis de conduire ou passeport. On prend le texte littéral, qui indique qu’il doit s’agir « d’une photographie couleur récente du visage du requérant, de taille 32 sur 26 millimètres, avec un fond uni blanc uniforme, prise de face avec la tête complètement découverte et sans lunettes de soleil ». ou tout autre vêtement susceptible d’empêcher ou de gêner l’identification de la personne.

Une fois que cela est clair, nous pouvons poursuivre la tâche de prendre des photos d’identité à la maison. Pour un indépendant, c’est un moyen de gagner beaucoup de temps, pas tellement d’argent, car cela nous permet d’obtenir de bons résultats sans avoir à investir quoi que ce soit. Lors de l’impression des photos, vous pouvez utiliser votre propre appareil avec du papier photographique. Ou, envoyez les photos à n’importe quelle machine d’impression, qui pour seulement 1 euro ferait le travail.

De quoi ai-je besoin pour prendre des photos d’identité à la maison ?

Eh bien, si vous voulez gagner du temps, les indépendants et les professionnels en manquent toujours, vous devez garder cela à l’esprit :

Un téléphone avec appareil photo de résolution. Ici, il est évident que plus la qualité est élevée, meilleurs seront les résultats que nous obtiendrons. Si votre appareil ne dispose pas d’un appareil photo capable de faire le travail, il est préférable de ne pas essayer. Gardez à l’esprit qu’actuellement il n’est pas nécessaire de faire un investissement très élevé pour que les photos sortent dans de bonnes conditions.

Vous devez avoir un fond blanc, lisse et uniforme. C’est facile à réaliser, car n’importe quel rouleau de papier fera l’affaire, et vous en avez sûrement un dans votre bureau.

La lumière. C’est peut-être l’un des aspects dont nous devrions tenir compte. La lumière naturelle est toujours une bonne alliée, mais c’est la plus difficile à gérer. Bien sûr, cela ne peut pas nous donner la lumière en face. Par conséquent, il est préférable de baisser les stores et d’obtenir un éclairage uniforme, même s’il est artificiel. Si la lumière n’est pas assez bonne, c’est que votre mobile a sûrement un système pour en capter plus. Ou, et si les réglages sont manuels, faites varier l’ISO. Avec précaution, vous pouvez pousser trop fort et faire plus de grain qu’il ne devrait l’être. Pas de lumière frontale directe, mais d’une manière qui ne projette pas d’ombres ou de zones sombres. Aussi, oubliez l’utilisation du flash.

Si vous avez une bonne main, il n’est sûrement pas nécessaire d’investir dans un trépied. Mais le mieux est d’avoir au moins un support pour obtenir cette photo. Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup, en fait, vous n’avez rien à dépenser si vous avez un support pour le faire. Un simple coup d’œil sur Amazon peut vous fournir un support compétitif pour peu d’argent. Support également que vous pouvez utiliser pour plus de choses que prendre des photos, comme pour un appel vidéo ou avoir l’écran toujours visible dans votre bureau.

Il existe de nombreuses applications pour prendre des photos de passeport, mais peut-être la plus appropriée pour ne pas trop se compliquer, Passport Photo Maker est l’une des options les plus recommandées lorsqu’il s’agit d’avoir les photos prêtes en peu de temps et avec les mesures appropriées . Il dispose également des options les plus utiles, telles que la suppression de l’arrière-plan ou l’ajustement approprié à la taille requise dans les documents officiels. Dans tous les cas, revoyez les options de votre appareil, il dispose peut-être déjà du logiciel spécifique pour prendre des photos d’identité.

Si vous souhaitez imprimer les photos vous-même, vous devez toujours vérifier si la machine dont vous disposez déjà prend en charge le papier photo. Si ce n’est pas le cas, et que vous souhaitez acheter une imprimante simple et polyvalente qui vous permette d’imprimer des photos, cette option est l’une des plus recommandées. Son prix n’est pas trop élevé, tandis que ses caractéristiques sont très bonnes.

Comment transformer votre mobile en lecteur de code-barres

Afin de gagner du temps lors de la prise de vos photos d’identité, nous vous recommandons de l’essayer vous-même. Tout temps libre servira à faire des tests et une fois que vous aurez appris, ce n’est pas si complexe non plus, vous pourrez avoir des photos pour vos procédures chaque fois que vous en aurez besoin.

Sujets apparentés : Pro

Partager

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.