Oubliez Skyscanner : Voici comment vous pouvez utiliser Google Flights pour trouver des vols pas chers

Découvrez comment trouver des vols pas chers sur Google Flights grâce à ces astuces simples.

Google dispose d’un grand nombre d’outils très utiles au quotidien, tels que Google Chrome, Google Drive, Google Photos, Google Maps ou Google Keep, mais, sans aucun doute, l’un des moins utilisés est Google Flights. ou Google Flights, puisque nous ne nous en souvenons que lorsque nous partons en voyage.

Google Flights est un service dédié au suivi des vols qui vous permettra d’obtenir le meilleur prix sur votre billet d’avion. Par conséquent, si vous planifiez un voyage, vous n’aurez plus besoin d’utiliser d’autres outils tiers comme Skyscanner, car nous allons vous expliquer comment vous pouvez utiliser Google Flights pour trouver des vols pas chers ci-dessous.

Ce sont les meilleures astuces pour trouver des vols pas chers avec Google Flights

La première chose que vous devez garder à l’esprit lorsque vous utilisez Google Flights est que ce moteur de recherche de vols vous montrera non seulement les meilleures options, mais il vous donnera également des informations supplémentaires sur chacune d’elles.

Pour cette raison, il est important que, sur l’écran principal de Google Flights, en plus de saisir l’origine et la destination, le nombre de passagers et la classe du vol (touriste, touriste premium, affaires ou première classe), vous configuriez le différents filtres que vous avez à votre disposition : escales, compagnies aériennes, bagages, prix, horaires, émissions…etc.

Ces filtres vous permettront d’indiquer si vous souhaitez un vol avec ou sans escale, d’exclure certaines compagnies aériennes, d’indiquer si vous avez besoin d’espace pour transporter votre bagage à main ou encore de sélectionner le prix maximum que vous souhaitez payer pour les billets.

En plus des filtres, Google Flights a d’autres fonctions qui vous aideront à trouver les meilleurs vols au meilleur prix : la situation COVID-19 dans votre destination, le tableau des dates et le tableau des prix.

Depuis quelques années, le COVID-19 est un facteur important lors de la planification d’un voyage et, pour cette raison, Google Flights a une section intitulée Tendances liées au COVID-19 qui vous montre des données telles que le nombre de cas ou le pourcentage de la population vaccinée de la région dans laquelle vous allez vous rendre.

La segunda de las funcionalidades de Google Flights que te va a ayudar a encontrar el mejor vuelo barato es la tabla de fechas, la cual te muestra los precios de los vuelos en la semana en la que vas a viajar clasificados por días y por fechas de aller-retour. Cela vous permettra de choisir la meilleure combinaison de dates afin que le vol soit le moins cher possible.

Troisièmement, le graphique des prix vous permet de vérifier l’évolution des prix des vols dans le temps et de choisir les meilleures dates pour effectuer le voyage que vous avez prévu.

Enfin, avec Google Flights vous pouvez également mettre en place des alertes personnalisées qui vous informeront par email de tous les changements de prix des vols aux dates que vous aurez choisies.

