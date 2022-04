Spotify annonce des playlists pour animaux de compagnie : voici comment vous pouvez les créer

Partager

Si vous avez toujours voulu trouver la musique parfaite pour vos animaux de compagnie, Spotify a la solution pour vous grâce à ses « Pet Playlists ».

Pour célébrer la Journée mondiale des animaux de compagnie le 11 avril, Spotify a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les membres de la famille à fourrure : les listes de lecture pour animaux de compagnie.

La fonctionnalité, qui a été introduite pour la première fois sur la plate-forme en 2020, est désormais incluse directement dans l’application mobile, ce qui la rend beaucoup plus accessible aux utilisateurs mobiles.

Que sont les listes de lecture Spotify pour animaux de compagnie ?

Comme l’explique Spotify lui-même, les listes de lecture pour animaux de compagnie sont des « listes de lecture algorithmiques » basées sur les habitudes d’écoute des utilisateurs et les caractéristiques de notre animal de compagnie.

S’il est vrai que la musique pour animaux de compagnie n’est pas une science exacte, Spotify a collaboré avec le musicologue David Teie, violoncelliste de l’American National Symphony Orchestra, qui a créé une musique spécifique à l’espèce, dont deux albums de musique pour chats.

Au cours du processus de développement, le musicologue a partagé des informations intéressantes, telles que le fait que les chiens ne réagissent pas à la musique grave, car ils la considèrent comme une menace.

Selon Spotify, les utilisateurs de la plateforme utilisent cette fonction, avant tout, pour trouver la musique parfaite pour leurs chiens. En ce sens, les recherches de « chiot » ont augmenté de près de 700 % depuis janvier 2020, et parmi les chansons les plus populaires ajoutées aux listes d’animaux de compagnie, on peut trouver « Sugar » de Maroon 5, « Wolves » de Selena Gomez et Marshmello, et » Rugir » de Katy Perry.

Comment créer votre liste de lecture pour animaux de compagnie sur Spotify

Il est très facile de créer une liste de lecture pour animaux de compagnie sur Spotify. Bien que pour l’instant la fonction des listes d’animaux domestiques mobiles de Spotify ne soit disponible qu’aux États-Unis, il est également possible de le faire dans n’importe quel autre pays, bien que pour cela il soit nécessaire d’accéder au site Spotify depuis le navigateur :

Depuis votre mobile ou votre PC, ouvrez Spotify for Pets. Choisissez parmi l’une des options d’animaux disponibles : chien, chat, iguane, hamster ou oiseau. Complétez les informations sur votre animal de compagnie, en fonction de ses caractéristiques. Ajoutez le nom et une photo de votre animal de compagnie.

C’est tout. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez enregistrer votre liste de lecture Spotify pour animaux de compagnie et commencer à écouter de la musique avec votre animal de compagnie. Vous aurez également la possibilité de partager la playlist avec d’autres personnes ou de la publier sur vos réseaux sociaux.

