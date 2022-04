Comment contourner le MDM sur iPhone et iPad sans mot de passe ?

Contourner ou contourner iOS MDM n’est pas toujours facile. Et, quand on achète un iPhone ou un iPad d’occasion mais qu’il est verrouillé avec le MDM, comment lever le problème des restrictions ?

Ou, surtout, des questions telles que : voulez-vous être surveillé ou êtes-vous bloqué sur l’écran de connexion de la gestion à distance lors de l’activation ? Voulez-vous supprimer le profil MDM de votre iPhone/iPad sans redémarrer votre appareil ? AnyUnlock nous aide à contourner la gestion à distance MDM sans nom d’utilisateur ni mot de passe ou même à supprimer complètement la gestion des appareils locaux, en gardant le contenu et les paramètres intacts. Voyons comment ?

Décomposons-le : qu’est-ce que le MDM ?

Tout d’abord, MDM signifie Mobile Device Management.

Il s’agit simplement d’un protocole Apple qui donne aux administrateurs système la possibilité de gérer un appareil iOS en exécutant des commandes depuis un serveur central vers des appareils sur le même réseau.

Ainsi, en utilisant MDM, un administrateur système acquiert une autorité à distance sur les iPad et les iPhone et peut installer, supprimer ou inspecter n’importe quel profil et en même temps supprimer le mot de passe et effacer un appareil qu’il gère.

Il existe certains scénarios courants où le MDM devient clairement plus fort, tels que :

Vous avez acheté un iPhone ou un iPad d’occasion avec MDM verrouillé mais vous ne connaissez pas le mot de passe pour le déverrouiller,

Nom d’utilisateur ou mot de passe oublié pour supprimer le verrou MDM, même si c’est la personne qui l’a ajouté,

Obligé d’ajouter une protection MDM, mais j’ai l’intention de la contourner sans en informer la personne qui l’a ajoutée.

En ce sens, il existe de nombreuses autres possibilités qui pourraient être répertoriées ici, mais AnyUnlock, disponible pour Windows et Mac, aide immédiatement avec pratiquement toutes.

Comment contourner le MDM sur iPhone et iPad avec AnyUnlock, en 2022 ?

En un mot, nous définissons AnyUnlock comme un logiciel multifonctionnel pour les utilisateurs d’iPhone/iPad/iPod touch avec la possibilité de supprimer divers mots de passe et protections d’accès et sans avoir besoin de jailbreak.

De même, il est très utile dans des situations réelles d’aider les utilisateurs iOS à déverrouiller divers mots de passe pour les appareils iOS, notamment :

Identifiant Apple,

mot de passe écran,

mot de passe screentime

Sauvegardes iTunes cryptées.

Cependant, étant donné que la plupart des appareils iOS utilisent la dernière version d’iOS et que Localiser mon iPhone est activé, le programme Apple ID Unlock peut devenir obsolète pour la plupart des utilisateurs.

Cependant, pour tous les utilisateurs qui n’ont pas de connaissances techniques ou plus approfondies, AnyUnlock est une bouffée d’air frais. Dans tous les cas, l’utilisateur peut résoudre tous ses problèmes énumérés ci-dessus sans avoir aucune connaissance technique.

Enfin, le lecteur doit consulter ce guide technique, mis à disposition par la marque, qui nous apprend l’ABC du travail avec le logiciel.

Voir AnyUnlock en action

Prise en charge et exigences d’AnyUnlock :

Il convient de noter que le logiciel prend en charge tous les modèles d’iPhone et d’iPad avec iOS 7 et supérieur, y compris les derniers iOS 15 et iPadOS 15.

Passons aux exigences générales :

Système opérateur:

Système d’exploitation Windows : Windows 11, 10, 8, 7, Vista, 32 bits et 64 bits

macOS : macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X 10.11, 10.10

iOS : iOS15, iOS14, iOS13, iOS12, iOS11, iOS10, iOS9, iOS8, iOS7, iOS6, iOS5

CPU

Windows : 1 GHz (32 bits ou 64 bits) ou supérieur

Mac : Intel 1 GHz ou supérieur

RAM

Windows : 256 Mo ou plus (1 024 Mo recommandé)

Mac : 512 Mo ou plus

Autres exigences possibles :

tarifs et conditions

Évidemment, les logiciels de ce calibre sont rarement distribués gratuitement.

Ainsi, en visitant cette page, vous pouvez trouver plusieurs plans disponibles :

Avant tout, le choix doit porter sur le besoin de chacun.

A notre sens, les prix ne nous paraissent pas déraisonnables compte tenu d’un taux de réussite de l’objectif du logiciel qui tourne autour des 100%.

Surtout, lors de la consultation de la page des conditions, le cas échéant, n’hésitez pas à vérifier à des fins éducatives (comme les écoles, les enseignants, les étudiants, etc.) ou les remises groupées pour un large éventail de licences.

Conclusion

En résumé, il s’agit d’un logiciel tout-en-un permettant à la plupart des utilisateurs d’iPhone/iPad/iPod touch de supprimer plusieurs codes d’accès.

Il est souvent prudent de dire qu’AnyUnlock fonctionne comme il le prétend et a clairement une réelle utilité.

Bref, pour ceux qui n’ont pas les connaissances techniques suffisantes alors l’application sera certainement d’une grande aide. Il peut essentiellement résoudre tous vos problèmes en déverrouillant l’identifiant Apple, le mot de passe d’écran, le cryptage de sauvegarde iTunes et le mot de passe Screen Time Passcode sans aucune connaissance technique requise.

REMARQUE IMPORTANTE sur AnyUnlock

Tout d’abord, il est important de réaliser qu’AnyUnlock est conçu pour aider les utilisateurs d’iPhone/iPad/iPod touch à déverrouiller les mots de passe oubliés et à contourner ou supprimer le MDM sur les propres appareils de l’utilisateur.

Sans aucun doute, il s’agit d’un logiciel à usage personnel, donc toute utilisation abusive d’AnyUnlock à des fins commerciales ou illégales est strictement interdite.

Cette même note peut être trouvée sur le site Web du programmeur.