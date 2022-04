Comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients

Partager

LinkedIn est la vitrine idéale pour obtenir plus d’opportunités d’affaires. Concentrez-vous sur vos recherches pour mieux les faire.

LinkedIn est devenu un outil indispensable pour ceux qui utilisent Internet pour trouver du travail. Un réseau social assez méconnu du grand public, mais qui offre de nombreuses possibilités pour trouver un emploi, se connecter avec des gens et se tenir au courant de l’actualité dans son domaine. Il y a beaucoup de mouvement sur LinkedIn, donc savoir comment bien effectuer des recherches augmentera les chances de trouver des clients ou des opportunités d’emploi. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la façon dont vous pouvez bien utiliser le moteur de recherche LinkedIn pour rendre les recherches plus efficaces.

Comment faire en sorte que vos publications LinkedIn atteignent plus de personnes

À quoi pouvez-vous utiliser LinkedIn ?

Évidemment, ne pas partager quoi que ce soit d’insignifiant ou rechercher d’anciens copains d’université et des commérages. LinkedIn est une excellente plateforme dont vous pouvez et devez profiter. Si vous souhaitez augmenter votre portefeuille clients, la solution est toujours de vous connecter avec eux et ainsi, et de manière discrète, pouvoir vous présenter à un cercle de plus en plus intéressant. La recherche de clients ou d’emploi doit toujours être active de votre part, rappelez-vous qu’ils viendront rarement vous chercher, à moins que vous ne soyez une célébrité et que vous vous démarquiez de manière notable dans un domaine.

LInkedIn, toujours bien utilisé, vous permettra d’augmenter votre visibilité en vous faisant connaître. Il vous mettra également en contact avec des personnes de votre entourage et de votre intérêt, sans compter que sur votre mur vous pourrez partager des collaborations, des jobs, des projets. Une vitrine gratuite. LinkedIn ne coûte pas d’argent, sauf si vous optez pour un plan premium, vous devez donc l’utiliser et en tirer le meilleur parti. Une grande partie du succès ne dépendra pas seulement de la façon dont vous vous présentez, mais aussi de votre capacité à effectuer des recherches. N’y pensez pas, écrivez ces conseils afin de perdre le moins de temps possible à effectuer cette tâche de recherche de nouveaux clients.

Comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients

Si votre entreprise fait de la rénovation domiciliaire, il serait bon que vous vous connectiez avec des agents immobiliers. Si vous êtes un professionnel indépendant du secteur du transport, d’autres entreprises de ce domaine, en plus de la logistique, doivent être vos objectifs. Si vous êtes peintre ou artiste, les galeries d’art peuvent également être une cible de votre intérêt. La puissance de LinkedIn repose sur sa capacité à connecter les gens. Et c’est ce qui pourrait vous amener à obtenir plus de clients.

LinkedIn Premium : est-ce que ça vaut le coup ?

Pour trouver des clients sur LinkedIn, ou pour le faire de manière plus simple et plus directe, vous devez utiliser une série de commandes qui vous aideront à mieux définir les recherches. ces commandes sont des guillemets, des parenthèses et quelques mots. Nous vous disons comment faire.

Guillemets

Dans la zone de recherche LinkedIn, mettez le terme que vous voulez entre guillemets afin que la recherche soit exactement cela. Vous savez, les « sociétés de logistique » ou « l’immobilier » ne sont que quelques idées.

ET

Il faut l’écrire comme ça, en majuscules. En mettant ET vous rejoignez 2 recherches. Par exemple, les formateurs AND Córdoba.

OU ALORS

Recherchez des alternatives à la recherche principale. Chef de projet OU chef de travaux.

NE PAS

Exclut un terme de la recherche. Entreprises de transport PAS Madrid.

Parenthèse

Les parenthèses groupent toujours et dans LinkledIn le même. Par conséquent, utilisez-les pour affiner certaines recherches.

marketing ET (freelance OU webmaster). LinkedIn recherchera des pigistes et des webmasters en marketing.

(conférencier OU gourou) marketing. LinkedIn recherche des conférenciers et des gourous du marketing

(rédacteurs OU relecteurs) ET allemand. LinkedIn recherchera des rédacteurs et des relecteurs avec l’allemand.

club sportif ET (directeur OU gérant). Vous saurez qui sont les directeurs et gérants des clubs sportifs.

De cette façon, vous pouvez affiner vos recherches sur LinkedIn et vous pouvez accéder directement à ce dont vous avez besoin. Optimiser le temps et pouvoir trouver ce dont vous avez besoin sont des raisons impérieuses d’internaliser ces commandes très utiles.

N’oubliez pas que pour réussir votre expérience avec LinkedIn, il est important d’avoir un bon profil. On en a peut-être marre de voir à la fois des « experts en » et des profils dont les CV semblent irréels. Vous aurez plus de chances de succès si vous présentez votre profil comme quelque chose de simple, direct et clair. Que faites-vous, quels sont vos objectifs et que voulez-vous. Comme dans le cas d’un CV pour trouver un emploi, il ne sert à rien de déguiser son profil LinkedIn ou, directement, de mentir. Si vous parvenez à définir un profil crédible, les chances de succès augmenteront.

Vous ne vous fermez pas non plus exclusivement à LinkedIn, puisque vous disposez de nombreuses applications pour trouver des freelances pour votre entreprise ou pour proposer vos services. Ces plateformes sont celles que vous devez gérer au quotidien pour augmenter vos possibilités commerciales.

Sujets apparentés : Pro

Partager