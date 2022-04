Comment flouter des parties d’une photo avec Google Photos : ne rien installer

Partager

Découvrez comment flouter l’arrière-plan de n’importe quelle photo avec Google Photos.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez souhaiter flouter une partie d’une photo ou d’une capture d’écran avant de la partager avec une autre personne : pour masquer vos données personnelles qui apparaissent sur l’image ou pour empêcher certaines personnes d’identifier d’autres personnes qui apparaissent sur une photo.

Quelle que soit la raison qui vous motive, désormais vous n’avez plus besoin d’installer la moindre application tierce pour flouter l’arrière-plan d’une photo, car comme nous vous le disions précédemment, Google Photos permet de flouter l’arrière-plan de n’importe quelle image.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer, étape par étape, comment flouter des parties d’une photo avec Google Photos.

Comment flouter l’arrière-plan d’une photo avec Google Photos

Google a simplifié au maximum le processus de floutage de n’importe quelle partie d’une photo, et pour cela il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre mobile Android

Sélectionnez la photo sur laquelle vous souhaitez flouter l’arrière-plan

Cliquez sur le bouton Modifier

Faites glisser le menu des options qui apparaît en bas vers la gauche jusqu’à ce que le bouton Outils apparaisse et cliquez dessus

Une fois cela fait, deux boutons apparaîtront juste au-dessus de la barre du bas : Flou et Focus couleur

Cliquez sur le bouton Flou et sélectionnez la partie de la photo que vous souhaitez mettre au point pour que le reste soit flou

Une fois que vous avez choisi les zones focalisées et non focalisées, vous n’avez qu’à régler les niveaux de flou et de profondeur, en cliquant sur chacun des deux boutons qui s’affichent lorsque vous cliquez sur l’option Flou. Avec le bouton Flou, vous réglerez le niveau de flou de l’arrière-plan et avec le bouton Profondeur, vous configurerez la distance à partir de laquelle vous souhaitez appliquer le flou.

Une fois que vous avez modifié la photo à votre guise, il vous suffit de cliquer sur les options de copie Terminé et Enregistrer pour qu’elle soit enregistrée dans Google Photos.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que pour utiliser cette fonction, vous devez avoir un abonnement actif à Google One ou avoir un Google Pixel et que, selon les tests que nous avons effectués, cela ne fonctionne pas avec toutes les photos, bien que nous ne sais toujours pas pourquoi cela se produit.

